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Хватит лить без толку: как спасти виноградник от засухи одним простым раствором

1:24
Садоводство

Хороший виноград сам по себе не вырастает — особенно без воды. Это растение обожает влагу, и без неё ягоды останутся мелкими и кислыми. Но важна не только вода, а то, что в неё добавляют.

Виноград
Фото: commons.wikimedia.org by 4028mdk09, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Виноград

Когда виноград особенно жаждет воды

Главное правило — не упустить начало. При посадке винограда каждая лунка должна получить не меньше 12 литров воды. Это залог того, что куст "пойдёт в рост".

Молодым саженцам нужна влага еженедельно — по 10-20 литров на куст. Пропустить полив — значит замедлить развитие лозы и ослабить её иммунитет.

Как не перелить виноград под конец сезона

Когда растение уже сформировалось и начинает наливать ягоды, с водой можно немного притормозить. Достаточно поливать раз в две недели. Но если жара не отступает, график стоит вернуть к недельному — виноград вам скажет спасибо.

Не просто вода, а витаминный коктейль

Чтобы ягоды были не только крупными, но и сладкими, простой влагой не обойтись. В воду полезно добавить:

  • калий — усиливает сахаронакопление;

  • бор — отвечает за опыление и завязь;

  • цинк — повышает устойчивость к болезням.

Добавка любого из этих элементов превращает обычный полив в мощную подкормку, которая заметно сказывается на качестве урожая.

Уточнения

Виноградник (устар по Далю Вертогра́д) — участок земли, на котором выращивают виноград.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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