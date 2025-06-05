Хватит лить без толку: как спасти виноградник от засухи одним простым раствором

Хороший виноград сам по себе не вырастает — особенно без воды. Это растение обожает влагу, и без неё ягоды останутся мелкими и кислыми. Но важна не только вода, а то, что в неё добавляют.
Главное правило — не упустить начало. При посадке винограда каждая лунка должна получить не меньше 12 литров воды. Это залог того, что куст "пойдёт в рост".
Молодым саженцам нужна влага еженедельно — по 10-20 литров на куст. Пропустить полив — значит замедлить развитие лозы и ослабить её иммунитет.
Когда растение уже сформировалось и начинает наливать ягоды, с водой можно немного притормозить. Достаточно поливать раз в две недели. Но если жара не отступает, график стоит вернуть к недельному — виноград вам скажет спасибо.
Чтобы ягоды были не только крупными, но и сладкими, простой влагой не обойтись. В воду полезно добавить:
калий — усиливает сахаронакопление;
бор — отвечает за опыление и завязь;
цинк — повышает устойчивость к болезням.
Добавка любого из этих элементов превращает обычный полив в мощную подкормку, которая заметно сказывается на качестве урожая.
Виноградник (устар по Далю Вертогра́д) — участок земли, на котором выращивают виноград.
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