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Почему июнь — судьбоносный месяц для ваших слив: откроем секреты успешной обрезки

2:52
Садоводство » Деревья и кустарники

Июнь — это критически важный месяц для садоводов, ухаживающих за сливами. В этом месяце закладываются основы для будущего урожая, и пропустить какие-то важные процедуры может привести к потере плодов. Одной из самых важных процедур, о которой не стоит забывать, является обрезка и прореживание сливовых деревьев.

Дерево сливы
Фото: commons.wikimedia.org by Fir0002, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Дерево сливы

Зачем нужна обрезка в июне?

Обрезка слив в июне позволяет не только формировать деревья, но и улучшать их общее состояние. В этот период плодовое дерево активно наращивает зеленую массу и формирует цветочные почки на следующий год. Обрезка поможет:

  1. Улучшить вентиляцию и освещение. Удаление лишних ветвей способствует лучшему доступу солнечного света и воздуха к плодовым образованиям. Это особенно важно для профилактики заболеваний.
  2. Формировать мощные ветви. Своевременная обрезка способствует укреплению структуры дерева, позволяя ему лучше справляться с нагрузкой от урожая.
  3. Увеличить урожайность. Неправильная форма дерева может привести к тому, что часть плодов не достигнет необходимого размера. Обрезка регулирует количество завязей и увеличивает их качество.
  4. Стимулировать рост новых побегов. Это важно для формирования будущих плодовых почек.

Как правильно обрезать сливу в июне?

Обрезка в июне требует внимательности и определенных знаний. Вот несколько советов, как правильно проводить эту процедуру:

  1. Удалите все сломанные или поврежденные ветви. Это поможет избежать заболеваний и позволит дереву сосредоточить свою энергию на здоровых побегах.
  2. Прореживание кроны. Удалите лишние побеги, которые затеняют другие ветви. Это улучшит освещенность и доступ воздуха.
  3. Формирование куста. Чтобы создать правильную форму дерева, удаляйте однолетние побеги, направленные внутрь кроны, и оставляйте те, что растут наружу. Это поможет дереву лучше развиваться и улучшить качество плодов.
  4. Не забывайте о секаторе. Используйте острые и чистые инструменты для обрезки, чтобы избежать повреждений и инфекций.

Слива в июне требует особого внимания, и обрезка становится тем важным этапом, который нельзя игнорировать. Эта процедура не только поможет сформировать правильную структуру дерева, но и станет залогом хорошего урожая в будущем. Помните, что забота о вашем сливовом дереве сегодня обеспечит сладкие и сочные плоды завтра. Не упустите шанс порадовать себя и своих близких обильным урожаем, который станет результатом ваших усилий и заботы!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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Почему июнь — судьбоносный месяц для ваших слив: откроем секреты успешной обрезки
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