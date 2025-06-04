Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Прощай голод и вздутие: этот напиток — твой секрет хорошего пищеварения и стройности
Вы смотрите на дорогу, а угроза — у вас под ногами: чем опасен обычный автоковрик
Они выделяют яд: cрочно выбросьте эти 6 вещей из дома
Секрет пещеры Теопетра: кто построил стену, которая старше египетских пирамид
От Урала до Персидского залива: как новый хаб в Татарстане изменит грузоперевозки
Секрет идеального завтрака: раскрываем тайну пикантного яичного салата
Скрытые жемчужины мира: сады, которые вдохновляют и завораживают
Листовидный морской дракон: волшебство океана или миф, которому не место в реальности
Оксана Самойлова рассказала, для чего купила заброшку 80-х годов

Зубная паста на грядке? Один тюбик — и тля сбежала: неожиданный дачный лайфхак

2:42
Садоводство

Зубная паста есть в каждом доме. Но кто бы мог подумать, что ей найдётся место и в саду? Этот скромный тюбик — настоящий джокер среди дачных средств. Он может заменить полки с химией, бутылки с антисептиками и даже металлические щётки.

Зубная паста
Фото: Flickr by Slipp D. Thompson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Зубная паста

В составе зубной пасты — кальций, фтор, эфирные масла мяты. А значит, она не просто освежает дыхание, а ещё и отпугивает вредителей, чистит инструменты и лечит деревья. Да-да, вы не ослышались.

Мята против насекомых

Тля, муравьи и другие незваные гости терпеть не могут запах мяты. Это ваш шанс дать им отпор — мягко, но эффективно.

Как приготовить раствор

  • 2 ст. ложки зубной пасты

  • 1 литр воды

  • Щепотка красного перца

Хорошо перемешайте, перелейте в пульверизатор и опрыскайте поражённые растения. Уже через сутки насекомые исчезнут, а листья останутся целыми. Метод безопасен для пчёл и других полезных обитателей сада.

Слизни не пройдут

Полоски зубной пасты, нанесённые вокруг грядок или у основания деревьев, становятся липкой, ароматной границей, которую слизни обойти не могут.

Хотите усилить эффект? Смешайте пасту с горчичным порошком - получится настоящий "противослизневый" отпугиватель. Даже после дождя смесь продолжает действовать.

Блеск для инструментов

Секаторы, лопаты, ножницы — со временем всё покрывается ржавчиной и налипшей грязью. Зубная паста справляется и с этим.

Нанесите немного пасты на металлические поверхности, потрите щёткой — и посмотрите, как уходит ржавчина.
Фтор в составе образует защитный слой, который замедляет коррозию.
А засохший сок растений и грязь исчезают буквально на глазах.

"Мазь" для деревьев

Паста помогает и при солнечных ожогах на коре деревьев. Смешайте её с глиной в пропорции 1:3, нанесите на повреждённые участки и обмотайте тканью.

Ментол охлаждает и снимает воспаление, а кальций помогает ускорить заживление. Через месяц кора восстановится, а риск грибковых заболеваний значительно снизится.

Один тюбик — множество решений

Почему об этом почти не говорят? Возможно, потому что слишком просто. Но садоводы, которые хоть раз попробовали, уже не возвращаются к дорогостоящим средствам из магазина.

Попробуйте и вы — и удивитесь, насколько полезным может быть то, что казалось просто пастой для зубов.

Уточнения

Зубна́я паста — гигиеническое средство для полости рта в форме пасты, геля или порошка, которое используется для очистки зубов от зубного налёта с целью предотвращения кариеса.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера
Наука и техника
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера Аудио 
Слишком высока цена: Криштиану Роналду отвергли три футбольных клуба
Новости спорта
Слишком высока цена: Криштиану Роналду отвергли три футбольных клуба Аудио 
Это не шум — это почти речь: сигнал из космоса заставил науку замереть
Наука и техника
Это не шум — это почти речь: сигнал из космоса заставил науку замереть Аудио 
Популярное
Легенды вторички: 5 кроссоверов, которые хочется купить даже спустя десятилетие

Есть кроссоверы, чья цена почти не падает с годами. Они ценятся за надёжность, ликвидность и комфорт. Мы собрали топ-5 машин, которые продаются даже спустя 10 лет.

Легенды вторички: 5 кроссоверов, которые хочется купить даже спустя десятилетие
Он выходит — и лес замирает: загадочный зверь заставляет птиц молчать
Он выходит — и лес замирает: загадочный зверь заставляет птиц молчать
ТОП-5 лучших машин с пробегом до 1 миллиона рублей
Стало известно, что грозит организаторам выступлений Пугачёвой в России
Россия подловила Киев: что стоит за признанием 6000 жертв Курской авантюры? Дмитрий Плотников Финансирование по-американски: терроризм, революции и бюджетный откат Юрий Бочаров Шойгу в Пхеньяне обсудит вопросы расширения военного участия КНДР в СВО. КНДР ждёт экономический бум Любовь Степушова
Рыба, которая дышит воздухом и ползает по суше: африканское чудо из ила
На Луне обнаружены следы неизвестной экспедиции: кто был на спутнике раньше человека
На что охотятся байкеры в 2025 году: эти модели забирают быстрее, чем они успевают остыть
На что охотятся байкеры в 2025 году: эти модели забирают быстрее, чем они успевают остыть
Последние материалы
Зубная паста на грядке? Один тюбик — и тля сбежала: неожиданный дачный лайфхак
Прощай голод и вздутие: этот напиток — твой секрет хорошего пищеварения и стройности
Вы смотрите на дорогу, а угроза — у вас под ногами: чем опасен обычный автоковрик
Они выделяют яд: cрочно выбросьте эти 6 вещей из дома
Секрет пещеры Теопетра: кто построил стену, которая старше египетских пирамид
От Урала до Персидского залива: как новый хаб в Татарстане изменит грузоперевозки
Секрет идеального завтрака: раскрываем тайну пикантного яичного салата
Скрытые жемчужины мира: сады, которые вдохновляют и завораживают
Листовидный морской дракон: волшебство океана или миф, которому не место в реальности
Оксана Самойлова рассказала, для чего купила заброшку 80-х годов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.