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Тихие убийцы грядок: чем слизни опаснее гусениц и как их остановить

Садоводство

Слизни — те ещё вредители. Вроде бы медленные и бесшумные, но последствия от их присутствия на участке могут быть быстрыми и печальными. От одного склизкого налёта — до дырявых листьев, изгрызанных ягод и полностью уничтоженных посадок. И если вы хоть раз сталкивались с ними на даче, то знаете: игнорировать нельзя.

слизни
Фото: commons.wikimedia.org by Надлен, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
слизни

К счастью, есть проверенные способы борьбы. И не обязательно сразу хвататься за химию — иногда достаточно пары приёмов, которые давно взяли на вооружение опытные огородники.

Барьеры: защита без ядов

Один из самых простых и экологичных способов — создание физических преград, через которые слизням просто не пройти. Их тела мягкие и уязвимые, поэтому любые шершавые, острые или абсорбирующие поверхности становятся для них настоящим кошмаром.

Чем можно посыпать землю вокруг грядок:

  • Щебень

  • Песок

  • Яичная скорлупа

  • Соль (но с оговорками — о ней позже)

Важно помнить: такие барьеры нужно периодически обновлять, особенно после поливов и дождей — иначе теряется эффект.

Зола, торф, кофейная гуща и чай

Эти материалы тоже создают некомфортную среду для слизней.

  • Зола не только отпугивает вредителей, но и служит подкормкой для растений. Раз в 10 дней — и особенно после дождя — присыпайте ею землю.

  • Кофейная гуща и чайная заварка — аромат неприятен моллюскам, а земля от них только выигрывает. Обновление — примерно раз в неделю.

  • Смесь торфа, песка и золы одновременно пугает слизней и улучшает структуру почвы. Присыпайте ею землю у основания растений.

Соль: работает, но осторожно

Соль действительно эффективна — слизни не переносят её ни в каком виде. Но! Это средство требует точности, чтобы не повредить сами растения.

Готовим раствор:

  • 0,5 кг калийной соли

  • на 5 литров воды

Как только раствор потемнеет — можно использовать. Аккуратно опрыскивайте почву и листья, стараясь не переусердствовать.

Уксус: враг слизней и некоторых грибков

Уксус — ещё одно простое и мощное средство. Работает и как инсектицид, и как лёгкий антисептик для растений. Но с ним нужно быть особенно внимательными — кислотность может навредить культурам.

Раствор:

  • 100 мл уксуса

  • на 5 литров воды

Опрыскивайте раз в неделю. Начинайте с более слабой концентрации, следите за реакцией растений. Если всё в порядке — можете немного усилить раствор, но только при необходимости.

Главное — регулярность

В борьбе со слизнями важно не просто использовать одно средство, а действовать системно: чередовать барьеры и растворы, проверять посадки, убирать остатки растений и избегать чрезмерной влаги.

Такой подход позволит защитить посадки от этих малозаметных, но очень прожорливых врагов — и сохранить ваш урожай в целости.

Уточнения

Сли́зень (слизня́к) — общеупотребительное название ряда наземных брюхоногих моллюсков, которые в ходе эволюционного развития претерпели редукцию или полную утрату раковины.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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