Уловки продавцов: секрет пышного цветения гортензии кроется в одном незаметном признаке

2:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Отказаться от роскошного цветущего облака, которое украшает сад месяцами? Почти невозможно. Метельчатая гортензия словно создана для того, чтобы влюблять в себя с первого взгляда. Пышные соцветия, множество оттенков и форм — такой декоративности мало у кого найдётся.

Фото: Own work by Agnieszka Kwiecień, Nova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Гортензия

Но весь этот садовый праздник начинается с одного простого шага: правильного выбора саженца. И тут торопиться точно не стоит.

Внешность, которая говорит сама за себя

Начните с общего впечатления. Хороший саженец — бодрый, зелёный, свежий. Листья — упругие, яркие, без пятен и налёта. Обратите внимание на обратную сторону — никаких скручиваний, липкости, проколов или паутинки. Всё это — сигналы: "прохожу мимо".

Корни — это сердце растения

Если гортензия продаётся в контейнере, осторожно достаньте земляной ком вместе с растением. Посмотрите, что с корнями. Хорошая корневая система плотно оплетает ком и выходит к его краям. Белые, живые корешки — главный показатель здоровья. Это значит, что растение активно развивалось, а не просто стояло в горшке без движения.

Ствол — крепкий, как обещание цветения

Теперь взгляните на стебель. Он должен быть прочным, не тонким и не вытянутым. Лучше, если есть один уверенный центральный побег — это будущий "скелет" куста, его основа. Именно он задаст правильную форму и силу роста.

Выбор не из лёгких, но он того стоит

Да, придётся повертеть пару (а то и десяток) саженцев, прежде чем найти своего. Но поверьте: та, единственная гортензия, которая пышно расцветёт у вас в саду, точно заслуживает лишних 15 минут на рынке или в питомнике.

Потратьте время сейчас — и получите месяцы цветущей благодарности потом.

Уточнения

Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции.

