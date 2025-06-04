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Садоводы отказываются от гортензий: что возьмут им на смену

Садоводство » Цветы

Гортензии, когда-то неотъемлемая часть ландшафтного дизайна, начинают терять популярность среди садоводов. С переходом на более устойчивые цветущие растения многие огородники решают отказаться от этих миловидных цветов, и на это есть несколько причин. Изменения климата и возрастающие температуры делают гортензии менее способными к выживанию — времена, когда их можно было сажать без особых забот, ушли в прошлое!

Голубая гортензия
Фото: pixnio.com by Brian Lopez, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Голубая гортензия

Причины отказа от гортензий: климат меняет правила игры

Ранее гортензии легко росли. Садоводы могли не беспокоиться о зимовке и обрезке — обильное цветение было гарантировано с лета до конца осени. Однако сейчас с увеличением числа жарких и сухих дней эти растения начинают испытывать серьезные трудности. Гортензии, хоть и являются растениями, требующими много воды и предпочитающими влажные условия, не могут адаптироваться к новым реалиям, как более выносливые растения. 

На фоне глобального потепления и изменения погодных условий, садоводы замечают подсыхающие листья, тусклые цветы и опустившиеся стебли. Больше поливать растения тоже не спасает ситуацию — это может привести к грибковым заболеваниям, что в свою очередь усугубляет ситуацию. Проблемы с гортензиями затрагивают не только южные регионы, но и северные земли.

Последствия изменения климата

Не только температура, но и изменившиеся сезонные паттерны влияют на здоровье гортензий. Ожидать многократные заморозки зимой стало нормой, что делает эти растения более уязвимыми к морозам, особенно те виды, у которых цветы образуются на старых побегах. Им необходимо перезимовать, чтобы зацвести — а с этим как раз возникают трудности.

Что сажать вместо гортензий?

Есть множество цветущих растений, устойчивых к засухе, которые могут стать отличной альтернативой гортензиям. Если вы любите их цвет и форму, вам могут понравиться и другие варианты. Например, метельчатая гортензия (Hydrangea paniculata) лучше адаптируется к сухим условиям. Однако, пока вы не можете полагаться на засухоустойчивость гортензий, рассмотрите следующие варианты:

  • Калифорнийская лилия: этот род включает около 50 видов, каждый из которых прекрасно справляется с засушливыми условиями. У него красивые цветы в соцветиях, которые могут в некотором роде напомнить вам о гортензиях. Они устойчивы в зонах 7-10 и дружелюбны к дикой природе.
  • Лаванда: это прекрасное не местное растение отлично подходит для солнечных мест и практически не требует воды после укоренения. Английская лаванда хороша для садоводов 5-10 зоны, в то время как испанская лаванда обладает ещё большей устойчивостью к засухе и прекрасно растет в зонах 8-11.
  • Гибискус сирийский: с великолепными цветами и высокой стойкостью к различным условиям почвы, этот вид также устоит перед высокой температурой и недостатком воды. Он вырастает до внушительных размеров и может стать настоящим украшением вашего сада.

Отказ от гортензий — это не просто следование моде, а разумный шаг к адаптации к изменяющимся климатическим условиям. С популяризацией устойчивых к засухе растений садоводы способны не только сохранить свою растительность, но и значительно сократить расходы на полив. Так что, если ваши гортензии начинают вас подводить, обратите внимание на эти стильные и менее требовательные альтернативы! 

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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