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Тени, жажда и болезни: кто втихую уничтожает вашу клубнику

Садоводство

На первый взгляд кажется, что клубника — миролюбивая ягода. Садишь её рядом с другими растениями, и она только рада. Но это опасное заблуждение. Неудачные соседи способны не просто испортить урожай, а буквально уничтожить грядку с королевой лета.

Клубника
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Клубника

Самые опасные враги — рядом

Особое внимание стоит обратить на представителей семейства паслёновых. Это томаты и картофель. Они не просто "жадные" соседи — они без стеснения вытягивают из почвы все питательные вещества, оставляя клубнику голодной. Как итог — слабые кусты, мелкие ягоды и никакого удовольствия.

Но на этом беды не заканчиваются. Эти же растения — главные переносчики фитофтороза. А эта болезнь для клубники особенно опасна: может уничтожить целую плантацию за считаные дни.

Запомните главное правило: не сажайте клубнику там, где ранее (меньше трёх лет назад) росли помидоры или картошка. Почва должна отдохнуть и очиститься, иначе вы рискуете всем урожаем.

Неочевидные, но коварные соседи

Гвоздичные — вроде бы безобидные, но на деле сильно угнетают развитие земляничных кустов. Их соседство с клубникой приводит к замедленному росту, слабому цветению и скудному плодоношению.

А теперь — внимание на высокие растения. Подсолнухи, топинамбур, даже крупные цветы. Они создают слишком плотную тень. А клубника, как известно, солнце обожает. Без него — ни вкуса, ни размера.

Малина и капуста: не всё так сладко

Малина, которую часто сажают поблизости в ягодных зонах, тоже не так безобидна. Её мощные корни активно вытягивают влагу, оставляя клубнику практически без воды. Постоянная сухость — верный путь к увяданию.

А вот с капустой, наоборот, проблема противоположная. Она требует очень много влаги. И, если вы будете поливать её "как положено", клубника рядом просто утонет. Корни начнут подгнивать, появятся болезни, а плоды будут водянистыми.

Делайте ставку на совместимость, а не на привычку

Клубника — ягода нежная, хоть и неприхотливая. Она не потерпит ошибок в подборе соседей. Одно неверное растение рядом — и всё, плантация в опасности. Подходите к выбору партнёров для неё не интуитивно, а осознанно. Это не просто про урожай — это про жизнь или смерть для всей грядки.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов. 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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