У вас ещё есть время спасти урожай сливы — но совсем немного, подкормите дерево в начале июня

Сочные, сладкие, крупные сливы — мечта каждого дачника. Но даже самый мощный сорт не справится сам, если в начале лета вы проигнорируете один важный этап. Именно сейчас дерево особенно уязвимо и нуждается в поддержке.
Когда слива только отцвела, она будто бы теряет опору — все силы потрачены на цветение, а на формирование урожая их уже не хватает. Завязи начинают осыпаться, листья тускнеют, дерево будто замирает. Подкормка в этот период — не прихоть, а жизненно необходимый этап. Именно она закладывает фундамент будущего урожая.
Раствор для начального питания готовится просто:
2 столовые ложки мочевины
2 столовые ложки сульфата калия
10 литров воды
Каждому взрослому дереву потребуется три полных ведра. Это поможет восполнить потраченные ресурсы и активизировать рост.
Маленькие завязи — это ещё не урожай. Чтобы они не осыпались и начали наливаться, дереву снова нужна ваша помощь. Поддержка в этот момент — это забота о качестве плодов.
Готовим новый раствор:
3 столовые ложки нитрофоски
3 столовые ложки мочевины
10 литров воды
Теперь каждому дереву достаточно двух ведер. Это насытит растение и поможет завязям развиваться, набирая размер, вкус и сладость.
Не пытайтесь влить удобрение прямо в сухую землю. Это может привести к ожогам корней — и вся забота пойдёт насмарку.
Сначала обязательно хорошо пролейте приствольный круг водой. Сделайте это за несколько часов до внесения подкормки или накануне. Влажная почва обеспечит безопасное и полноценное питание.
Полив перед подкормкой — не формальность, а реальный способ сохранить корневую систему. Удобрения усвоятся мягко, без риска и максимально эффективно.
Проигнорировали подкормку — значит, будьте готовы к разочарованию:
Завязи опадут
Плоды станут мелкими и невкусными
Урожай получится скудным
Июнь — это не просто середина сезона. Это момент, когда решается судьба урожая. Позаботьтесь о дереве сейчас — и уже этим летом получите вкусный, яркий результат. Не откладывайте. Счёт пошёл на дни!
Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae).
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