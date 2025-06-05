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У вас ещё есть время спасти урожай сливы — но совсем немного, подкормите дерево в начале июня

Садоводство

Сочные, сладкие, крупные сливы — мечта каждого дачника. Но даже самый мощный сорт не справится сам, если в начале лета вы проигнорируете один важный этап. Именно сейчас дерево особенно уязвимо и нуждается в поддержке.

Слива
Фото: Freepik by azerbaijan_stockers
Слива

Почему июньская подкормка решает всё

Когда слива только отцвела, она будто бы теряет опору — все силы потрачены на цветение, а на формирование урожая их уже не хватает. Завязи начинают осыпаться, листья тускнеют, дерево будто замирает. Подкормка в этот период — не прихоть, а жизненно необходимый этап. Именно она закладывает фундамент будущего урожая.

Первая подкормка: важнейший старт

Раствор для начального питания готовится просто:

  • 2 столовые ложки мочевины

  • 2 столовые ложки сульфата калия

  • 10 литров воды

Каждому взрослому дереву потребуется три полных ведра. Это поможет восполнить потраченные ресурсы и активизировать рост.

Когда появляются плоды — снова в бой

Маленькие завязи — это ещё не урожай. Чтобы они не осыпались и начали наливаться, дереву снова нужна ваша помощь. Поддержка в этот момент — это забота о качестве плодов.

Вторая подкормка: питание для завязей

Готовим новый раствор:

  • 3 столовые ложки нитрофоски

  • 3 столовые ложки мочевины

  • 10 литров воды

Теперь каждому дереву достаточно двух ведер. Это насытит растение и поможет завязям развиваться, набирая размер, вкус и сладость.

Безопасность прежде всего: как не навредить

Не пытайтесь влить удобрение прямо в сухую землю. Это может привести к ожогам корней — и вся забота пойдёт насмарку.

Сначала обязательно хорошо пролейте приствольный круг водой. Сделайте это за несколько часов до внесения подкормки или накануне. Влажная почва обеспечит безопасное и полноценное питание.

Только на влажной почве — иначе зря старались

Полив перед подкормкой — не формальность, а реальный способ сохранить корневую систему. Удобрения усвоятся мягко, без риска и максимально эффективно.

Чем грозит бездействие

Проигнорировали подкормку — значит, будьте готовы к разочарованию:

  • Завязи опадут

  • Плоды станут мелкими и невкусными

  • Урожай получится скудным

У вас буквально несколько дней

Июнь — это не просто середина сезона. Это момент, когда решается судьба урожая. Позаботьтесь о дереве сейчас — и уже этим летом получите вкусный, яркий результат. Не откладывайте. Счёт пошёл на дни!

Уточнения

Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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