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Холодный, как месть, и полезный, как зарядка: овощ, который ждёт лето весь год

1:39
Садоводство

Лето начинается не с календаря, а с первого сочного огурца на тарелке. Он — не просто овощ, а настоящий герой тёплого сезона. Лёгкий, хрустящий, с освежающим вкусом — в июне он становится тем самым ингредиентом, без которого не обходится ни один салат, ни одно детокс-утро.

Огурцы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Огурцы

Более чем на 95% состоящий из воды, огурец прекрасно восполняет потерю жидкости в жару, особенно когда привычные напитки не приносят желаемой лёгкости. В нём есть всё необходимое: калий, магний, натрий — природный баланс электролитов. Он не просто утоляет жажду, а ещё и очищает, помогая организму выводить токсины и бороться с задержкой жидкости.

Кроме того, огурец насыщен витамином C и витаминами группы B, что делает его полезным для кожи, нервной системы и пищеварения. Его природные противовоспалительные свойства работают как мягкий детокс: уменьшают отёчность, поддерживают капилляры и способствуют улучшению кровообращения — особенно важно в жаркое время года.

Как добавить огурец в рацион с удовольствием

  • Нарезать в салат с фетой и мятой.
  • Натереть в тарелку с холодным гаспачо.
  • Пюрировать в освежающий коктейль с йогуртом.
  • Подать с помидорами, рукколой и базиликом.

В июне, когда жара подкрадывается незаметно, а хочется лёгкости и свежести — огурец становится не просто овощем, а настоящим союзником. Он освежает, помогает держать форму и при этом вкусен в любых сочетаниях.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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