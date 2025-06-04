Холодный, как месть, и полезный, как зарядка: овощ, который ждёт лето весь год

1:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Лето начинается не с календаря, а с первого сочного огурца на тарелке. Он — не просто овощ, а настоящий герой тёплого сезона. Лёгкий, хрустящий, с освежающим вкусом — в июне он становится тем самым ингредиентом, без которого не обходится ни один салат, ни одно детокс-утро.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Огурцы

Более чем на 95% состоящий из воды, огурец прекрасно восполняет потерю жидкости в жару, особенно когда привычные напитки не приносят желаемой лёгкости. В нём есть всё необходимое: калий, магний, натрий — природный баланс электролитов. Он не просто утоляет жажду, а ещё и очищает, помогая организму выводить токсины и бороться с задержкой жидкости.

Кроме того, огурец насыщен витамином C и витаминами группы B, что делает его полезным для кожи, нервной системы и пищеварения. Его природные противовоспалительные свойства работают как мягкий детокс: уменьшают отёчность, поддерживают капилляры и способствуют улучшению кровообращения — особенно важно в жаркое время года.

Как добавить огурец в рацион с удовольствием

Нарезать в салат с фетой и мятой.

Натереть в тарелку с холодным гаспачо.

Пюрировать в освежающий коктейль с йогуртом.

Подать с помидорами, рукколой и базиликом.

В июне, когда жара подкрадывается незаметно, а хочется лёгкости и свежести — огурец становится не просто овощем, а настоящим союзником. Он освежает, помогает держать форму и при этом вкусен в любых сочетаниях.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

