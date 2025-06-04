Помидоры с ускорением: один трюк — и лето с помидорами приходит в июне

1:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Увлечённый садовод Марин Маринов придумал нестандартный способ приблизить лето: он каждый год строит теплицу… из 20-литровых пластиковых бутылок от минеральной воды. Прочные и долговечные, они отлично справляются с ролью стен — и выглядят как арт-объект с пользой.

Фото: Freepik by grmarc Томат на грядке

В таких теплицах, по словам Марина, можно выращивать не только гибридные, но и обычные сорта помидоров — при этом растения почти не болеют, а пикировку рассады можно вообще пропустить.

Когда сеять? Уже в январе

Чтобы собрать урожай в июне, действовать надо заранее. С середины января Марин высевает семена в ящики. Чуть позже пересаживает ростки в отдельные вёдра. Всё — как при обычной рассаде, только раньше. На постоянное место томаты переезжают 1 апреля — без исключений.

Технология высадки и "бутылочная защита"

На каждый железный кол, вбитый в землю, надевается бутылка с отрезанным дном — она закрепляется кабелем и создаёт локальный парник. Под такую конструкцию сажается по одному растению с двух сторон. Расстояние между ними — 70 на 70 см, шахматным порядком.

Сначала рассаду сажают на ровную поверхность. Потом, по мере роста, стебель аккуратно заглубляют, удаляя нижние листья и подсыпая землю — это помогает формировать крепкую корневую систему.

Когда ждать результат

На фоне классических теплиц из полиэтилена, где чаще страдают от болезней и жара, бутылочная конструкция показывает удивительную эффективность. Экологично, дёшево и — на 40–45 дней раньше, чем у соседей!

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

