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Тайна здоровой голубики: как кофейная гуща меняет правила ухода

3:20
Садоводство » Советы

Голубика – любимое растение многих садоводов. Однако не все знают, как правильно ухаживать за ней в июне, когда происходит ключевой этап ее развития. Одной из главных задач является обеспечение необходимыми питательными веществами, что обеспечит рост кустов и положительно скажется на качестве плодов. Ингредиент, который на кухне обычно считается отходом, станет незаменимым помощником для ваших растений.

Розовая голубика
Фото: flickr.com by Jacob W. Frank, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Розовая голубика

Голубика – капризное растение

Кусты голубики так прочно укоренились в садах, что трудно представить, что кто-то может обойтись без их выращивания. Несмотря на свою популярность, многие не понимают, как правильно ухаживать за этим растением. Голубика предъявляет высокие требования к почве и нуждается в питательных веществах для нормального развития и роста. Хотя выполнение этих условий может показаться сложным, на самом деле всё сводится к правильному удобрению.

Ключевое время для удобрения голубики — июнь. В начале месяца начинаются цветения кустов, и поэтому важно обеспечить их достаточным количеством питательных веществ. Эта процедура должна повторяться дважды. Удобрение способствует правильному развитию кустов и, прежде всего, обильному урожаю.

Лучшее удобрение для голубики

В садоводческих магазинах вы найдете множество удобрений для голубики, которые различаются по цене и применению. Конечно, их можно использовать, но стоит обратить внимание и на домашние удобрения. Одним из лучших средств является кофейная гуща.

Этот отход обладает кислой реакцией, что идеально подходит для голубики. Кроме того, гуща содержит азот, который отвечает за развитие побегов, способствует их росту и, соответственно, делает плоды более сладкими и вкусными.

Такое богатое содержание питательных веществ делает кофейную гущу отличным удобрением. Ниже приводим способ приготовления этого удобрения и методы его применения.

Как удобрять голубику в июне?

Существует три способа приготовления удобрения из кофейной гущи. Первый метод заключается в смешивании гущи с почвой и засыпке этой смеси под кусты. Этот способ подходит особенно при посадке или пересадке растений. Второй способ еще проще: достаточно просто рассыпать кофейную гущу под голубику.

Наиболее сложным, но и самым эффективным является третий способ — приготовление раствора для полива голубики. Необходимо соблюдать правильные пропорции. Насыпьте три столовые ложки кофейной гущи в пять литров воды. Ингредиенты нужно тщательно перемешать и оставить на один день. По истечении этого времени раствор перемешайте и полейте голубику.

Независимо от выбранного вами метода, важно соблюдать умеренность и точность. Кофейную гущу следует применять раз в неделю. Удобрение голубики в июне нужно проводить в начале, в середине и в конце месяца. Это позволит растению правильно развиваться, а домашнее удобрение не причинит ему вреда.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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