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Не упустите шанс: 7 культур, которые можно высаживать в июне

2:57
Садоводство » Советы

Июнь — это не только время сбора летнего урожая, но и отличная возможность для тех, кто хочет запустить новые посадки в своем саду или огороде. Если вы еще не успели высадить некоторые культуры, не отчаивайтесь, потому что в этом месяце есть множество овощей и зелени, которые вы всё еще можете посеять. Давайте рассмотрим, какие «вкусняшки» могут занять место на вашем участке в июне!

Сад, огород, грядка
Фото: Pravda by Эльвира Махмутова
Сад, огород, грядка

Баклажаны

Баклажаны являются отличным выбором для посадки в июне. Эти солнечные овощи требуют тепла и света, что делает летний период идеальным для их роста. Высаживайте рассаду баклажанов в хорошую, питательную почву, и обеспечьте регулярный полив.

Огурцы

Огурцы отлично растут в тепле и быстро созревают, что делает их идеальными для июньской посадки. Используйте рассаду или семена и создайте высокие грядки, чтобы ваши растения могли расти вертикально. Не забывайте о поливе и подкормке для достижения максимального урожая!

Морковь

Морковь — это ещё один овощ, который можно сажать в июне. Семена моркови будут всходить при условии, что почва достаточно рыхлая и влажная. Помните, чтобы междурядья были достаточно широкими, ведь морковь нуждается в пространстве для роста.

Редис

Редис — идеальный овощ для быстрого урожаев. Вы можете семена редиса высадить в июне, и уже через несколько недель наслаждаться свежими, хрустящими корнеплодами. Редис хорошо растет в полутени, так что он отлично подойдёт для тех, у кого мало солнечного света.

Зелень

Не забывайте и о зелени! Укроп, петрушка, базилик и кинза отлично растут при посеве в июне. Они не только добавят свежий вкус к вашему столу, но и придадут вашему участку яркие цвета. Кроме того, зелень быстро растёт и требует минимального ухода.

Перец

Перец, как и баклажаны, любят тепло и солнце. Если вы ещё не посадили их, не упускайте возможность. Создайте для них солнечное место и следите за достаточной влажностью почвы. Вскоре вы сможете наслаждаться сладкими, сочными перцами!

Цветная капуста и брокколи

Хотя эти растения обычно высаживают ранней весной, в июне также возможно посадить их рассаду для урожая в позднее лето или осень. Правильно подобранное место с хорошей освещенностью и влажностью создаст отличные условия для роста.

Создаём свой летний огород 

Июнь — это не только пора сбора урожая, но и возможность для новых посадок. Не позволяйте времени ускользнуть и воспользуйтесь этим месяцем, чтобы добавить в свою грядку вкусные и питательные овощи и зелень. 

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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