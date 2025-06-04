Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот утренний ритуал снижает риск диабета: проверьте сами
Бермуды с характером: 5 модных образов, которые заставят всех повернуться
Вторичка пошла по-корейски: что за зверя везут вместо Kia и Hyundai
Неизвестные факты о Наташе Королевой: только одно событие заставило её простить Тарзану измену
YouTube против Netflix: Амиран Сардаров раскрыл, за что его высмеивали в США
Теплицы Альмерии: гигантские структуры, видимые из космоса, завораживают и удивляют
Устали бороться с плесенью в ванной комнате? 5 проверенных способов победить её навсегда
Лёд тронулся: Сибирь из своих глубин выпустила вирус, который спал почти 50 тысяч лет
Это упражнение даст взрывной рост вашим трицепсам! Проверено чемпионом

Свежесть прямо на подоконнике: советы по выращиванию мелиссы в домашних условиях

4:18
Садоводство

Эрва-сидрейра (также известная как мелисса) — это ароматное растение, которое высоко ценится за свои расслабляющие и лечебные свойства. Чай из её листьев помогает справляться с тревогой, бессонницей, коликами и проблемами с пищеварением. Выращивание мелиссы в домашних условиях — отличный способ всегда иметь под рукой свежие листья для приготовления чая. К счастью, это растение нетребовательно: достаточно нескольких простых шагов, чтобы оно росло здоровым и крепким в горшке или на грядке.

Мелисса
Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Мелисса

Какой грунт лучше всего подходит для посадки мелиссы

Эрва-сидрейра предпочитает плодородные, хорошо дренированные почвы, богатые органическими веществами. Оптимальный уровень pH — от 6,0 до 7,5. Чтобы улучшить почву, смешайте её с перегноем или компостом. Избегайте тяжёлых почв, которые задерживают влагу: это может привести к загниванию корней. При посадке в горшок важно, чтобы в нём были дренажные отверстия и, желательно, слой гравия или песка на дне, который будет способствовать отводу лишней воды.

Как правильно организовать освещение для мелиссы

Чтобы мелисса хорошо росла, ей нужно много света, желательно прямые солнечные лучи хотя бы четыре часа в день. Растение приспособится и к полутени, если будет достаточно яркий рассеянный свет. Оптимальные места для неё - балкон, подоконник или солнечная клумба. Если света мало, рост замедлится, а аромат листьев станет менее выраженным.

Как посадить мелиссу в горшке или на грядке

Эрва-сидрейра размножается семенами, черенками и отводками. Чаще всего используют черенки: срежьте веточку длиной 10-15 см, уберите нижние листья и посадите в увлажнённую плодородную почву. Через несколько дней черенок даст корни. Горшки должны быть глубиной не менее 25 см, а для посадки в открытый грунт выберите солнечное место и заранее подготовьте почву с органическими удобрениями.

Как часто нужно поливать мелиссу

Мелисса любит слегка влажную, но не переувлажнённую почву. Обычно достаточно поливать 2-3 раза в неделю, контролируя влажность земли. В жару или засуху полив стоит участить. Зимой и в сезон дождей — наоборот, сокращайте частоту, чтобы не допустить застоя воды. Проверьте землю пальцем: если верхний слой (примерно 2 см) сухой, пора поливать.

Чем полезна мелисса

Эрва-сидрейра славится своими успокаивающими и пищеварительными свойствами. Чай из её листьев помогает при тревоге, бессоннице, головных болях, газах и нарушениях пищеварения. Листья обладают мягким анальгезирующим и противоспазматическим эффектом. Кроме того, мелисса известна антиоксидантными, противовоспалительными и антибактериальными качествами — отличный помощник для здоровья и иммунитета.

Можно ли собирать урожай несколько раз в год

Да! Мелиссу можно собирать несколько раз в год. Первая обрезка проводится через 2-3 месяца после посадки, когда побеги достаточно окрепнут. Срезайте их острыми и чистыми ножницами примерно на 5 см от основания, но всегда оставляйте несколько листьев для восстановления растения. При правильном уходе мелисса будет давать новые листья долгое время.

Как ухаживать за растением и поддерживать его здоровье

Регулярная обрезка помогает поддерживать компактность растения и стимулирует рост. Подрезайте побеги раз в месяц или после сбора урожая, удаляйте пожелтевшие или повреждённые листья. Раз в месяц подкармливайте мелиссу органическим удобрением, чтобы сохранить её силу. Если растение растёт в горшке, пересаживайте его каждые два года, чтобы обновить почву и дать больше места корням.

Уточнения

Мели́сса (лат  Melissa) — род многолетних травянистых растений семейства Яснотковые (Lamiaceae).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Легенды вторички: 5 кроссоверов, которые хочется купить даже спустя десятилетие
Авто
Легенды вторички: 5 кроссоверов, которые хочется купить даже спустя десятилетие Аудио 
Удивительный способ подкислить почву — голубика растёт как на дрожжах
Садоводство, цветоводство
Удивительный способ подкислить почву — голубика растёт как на дрожжах Аудио 
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера
Наука и техника
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера Аудио 
Популярное
Медведь приносит подарки леснику: каждый год — как по расписанию

В сибирской тайге живёт медведь, который приносит человеку дары. Учёные теряются в догадках: то ли благодарность, то ли инстинкт, которого не должно быть.

Медведь приносит подарки леснику: каждый год — как по расписанию
Из салона — сразу в сервис: новые машины, которые рассыпаются на глазах
Из салона — сразу в сервис: новые машины, которые рассыпаются на глазах
Лось, которого боятся медведи: в России зафиксировано нечто из другой природы
Кондиционеры устарели: вот что охлаждает дом тише, мягче и экономнее
Сводка с фронта: в Сумах уничтожен штаб ВСУ с советниками НАТО, удар по Крымскому мосту Дмитрий Плотников Эксперт оценил притормаживание Россией строительства трёх ТЭЦ в Казахстане Любовь Степушова Невероятный факт: даже землю можно есть. Примеры в истории тому были Сергей Лебедев
Александр Рогов высказался о людях, покупающих одежду на маркетплейсах
Она текла миллионы лет: на Марсе нашли реку, которая могла быть колыбелью чужой цивилизации
Рискуют, но идут: танкеры обходят российские воды после задержания Green Admire
Рискуют, но идут: танкеры обходят российские воды после задержания Green Admire
Последние материалы
Вторичка пошла по-корейски: что за зверя везут вместо Kia и Hyundai
Неизвестные факты о Наташе Королевой: только одно событие заставило её простить Тарзану измену
Сводка с фронта: в Сумах уничтожен штаб ВСУ с советниками НАТО, удар по Крымскому мосту
YouTube против Netflix: Амиран Сардаров раскрыл, за что его высмеивали в США
Теплицы Альмерии: гигантские структуры, видимые из космоса, завораживают и удивляют
Устали бороться с плесенью в ванной комнате? 5 проверенных способов победить её навсегда
Лёд тронулся: Сибирь из своих глубин выпустила вирус, который спал почти 50 тысяч лет
Это упражнение даст взрывной рост вашим трицепсам! Проверено чемпионом
ТОП самых красивых автомобильных дорог СССР
Свежесть прямо на подоконнике: советы по выращиванию мелиссы в домашних условиях
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.