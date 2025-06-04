Свежесть прямо на подоконнике: советы по выращиванию мелиссы в домашних условиях

4:18 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Эрва-сидрейра (также известная как мелисса) — это ароматное растение, которое высоко ценится за свои расслабляющие и лечебные свойства. Чай из её листьев помогает справляться с тревогой, бессонницей, коликами и проблемами с пищеварением. Выращивание мелиссы в домашних условиях — отличный способ всегда иметь под рукой свежие листья для приготовления чая. К счастью, это растение нетребовательно: достаточно нескольких простых шагов, чтобы оно росло здоровым и крепким в горшке или на грядке.

Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Мелисса

Какой грунт лучше всего подходит для посадки мелиссы

Эрва-сидрейра предпочитает плодородные, хорошо дренированные почвы, богатые органическими веществами. Оптимальный уровень pH — от 6,0 до 7,5. Чтобы улучшить почву, смешайте её с перегноем или компостом. Избегайте тяжёлых почв, которые задерживают влагу: это может привести к загниванию корней. При посадке в горшок важно, чтобы в нём были дренажные отверстия и, желательно, слой гравия или песка на дне, который будет способствовать отводу лишней воды.

Как правильно организовать освещение для мелиссы

Чтобы мелисса хорошо росла, ей нужно много света, желательно прямые солнечные лучи хотя бы четыре часа в день. Растение приспособится и к полутени, если будет достаточно яркий рассеянный свет. Оптимальные места для неё - балкон, подоконник или солнечная клумба. Если света мало, рост замедлится, а аромат листьев станет менее выраженным.

Как посадить мелиссу в горшке или на грядке

Эрва-сидрейра размножается семенами, черенками и отводками. Чаще всего используют черенки: срежьте веточку длиной 10-15 см, уберите нижние листья и посадите в увлажнённую плодородную почву. Через несколько дней черенок даст корни. Горшки должны быть глубиной не менее 25 см, а для посадки в открытый грунт выберите солнечное место и заранее подготовьте почву с органическими удобрениями.

Как часто нужно поливать мелиссу

Мелисса любит слегка влажную, но не переувлажнённую почву. Обычно достаточно поливать 2-3 раза в неделю, контролируя влажность земли. В жару или засуху полив стоит участить. Зимой и в сезон дождей — наоборот, сокращайте частоту, чтобы не допустить застоя воды. Проверьте землю пальцем: если верхний слой (примерно 2 см) сухой, пора поливать.

Чем полезна мелисса

Эрва-сидрейра славится своими успокаивающими и пищеварительными свойствами. Чай из её листьев помогает при тревоге, бессоннице, головных болях, газах и нарушениях пищеварения. Листья обладают мягким анальгезирующим и противоспазматическим эффектом. Кроме того, мелисса известна антиоксидантными, противовоспалительными и антибактериальными качествами — отличный помощник для здоровья и иммунитета.

Можно ли собирать урожай несколько раз в год

Да! Мелиссу можно собирать несколько раз в год. Первая обрезка проводится через 2-3 месяца после посадки, когда побеги достаточно окрепнут. Срезайте их острыми и чистыми ножницами примерно на 5 см от основания, но всегда оставляйте несколько листьев для восстановления растения. При правильном уходе мелисса будет давать новые листья долгое время.

Как ухаживать за растением и поддерживать его здоровье

Регулярная обрезка помогает поддерживать компактность растения и стимулирует рост. Подрезайте побеги раз в месяц или после сбора урожая, удаляйте пожелтевшие или повреждённые листья. Раз в месяц подкармливайте мелиссу органическим удобрением, чтобы сохранить её силу. Если растение растёт в горшке, пересаживайте его каждые два года, чтобы обновить почву и дать больше места корням.

Уточнения

Мели́сса (лат Melissa) — род многолетних травянистых растений семейства Яснотковые (Lamiaceae).

