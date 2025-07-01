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Грядка в броне: почему у соседа нет ни одного сорняка, а у вас опять джунгли

1:44
Садоводство

Только выдрал все сорняки, прошел дождь — и вот они снова: одуванчики, осот, сныть лезут из каждой щели, будто издеваются над вашей спиной и потраченным временем.

Сорняки
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сорняки

Химия — не панацея. Не всем она по душе, да и рядом с овощами не всегда безопасна. Значит, надо перехитрить этих зеленых захватчиков. И способ есть — без титанических усилий и дорогих средств.

Секрет прост: лишить их света

Без солнца — нет фотосинтеза, нет жизни сорнякам. Как этого добиться? Правильное мульчирование.

Но не просто горсточка соломы для галочки, а основательный подход.

Как это работает

  1. Время: действуйте до нашествия сорняков. Идеально — сразу после высадки рассады или появления всходов, когда земля относительно чиста (или вы только что ее пропололи).
  2. Материал: покройте всю свободную почву вокруг культур толстым (минимум 7-10 см), светонепроницаемым слоем.
  3. Толщина: чем злостнее сорняк, тем толще слой. Не жалейте материала.
  4. Цель: ни одного просвета. Земля должна быть полностью укрыта.

Что происходит под мульчей

  • Семена сорняков не получают света и гибнут или сильно ослабевают.
  • Единичные ростки, пробившиеся сквозь толщу, будут такими хилыми, что выдергиваются одной рукой.

Плюсы не только против сорняков

  • Влагоудержание: земля дольше остается влажной — меньше поливов!
  • Защита корней: от перегрева летом и переохлаждения ночью.
  • Удобрение: перегнивая, мульча питает почву и улучшает ее структуру.

Уточнения

Со́рные расте́ния или сорняки́ (от "сор"), — дикорастущие растения, обитающие на землях, используемых в качестве сельскохозяйственных угодий (огород).

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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