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Яблоки падают раньше срока? Вот почему урожай может сорваться в прямом смысле

1:54
Садоводство

Кажется, ещё чуть-чуть — и яблоки будут наливаться соком и сладостью… Но вдруг плоды начинают сыпаться на землю недозрелыми. Урожай испорчен, настроение — тоже. В чём причина такой "яблочной истерики" и как её предотвратить?

Яблоня декоративная
Фото: commons.wikimedia.org by ИринаЯ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Яблоня декоративная

1. Яблоня пьёт меньше, чем надо

Если вы перестали поливать дерево летом — жди беды. При засухе вся влага уходит на поддержание листвы, а не на налив плодов. В результате яблоки "сбрасываются" досрочно, не успев набрать вкус и вес.

Как исправить: поливайте яблоню 2 раза в месяц, ориентируясь на возраст дерева. Молодым нужно около 80 л, взрослым — до 150 л за раз.

2. Плодожорка — незваный гость

Червивые яблоки чаще всего опадают из-за деятельности плодожорки. Вредитель прогрызает плод изнутри, после чего тот быстро портится и падает.

Как бороться: используйте ловчие пояса, феромонные ловушки, опрыскивайте биопрепаратами. И не забывайте убирать падалицу — это инкубатор вредителей.

3. Удобряли? Смотрите, чем

Азот — полезен весной, но в избытке ближе к осени только вредит: деревья жиреют, а яблоки — обрываются. Лишний азот мешает плодам вызреть.

Чем заменить: с конца июля делайте упор на калий и фосфор - они укрепляют кожуру и помогают плодам дозреть на дереве.

4. Нехватка "вкусного"

Если в почве не хватает микроэлементов, яблоня отказывается доращивать плоды. Особенно чувствительны деревья к дефициту магния, кальция и бора.

Что делать: используйте комплексные удобрения, добавляйте зольный настой, чередуйте подкормки — и дерево скажет спасибо.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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