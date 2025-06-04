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Плоды с кулак, вкус — как в детстве: что за сливы так полюбили садоводы

1:41
Садоводство

Слива — настоящая находка для дачника. Ухаживать за ней несложно, а отдача — щедрая: ароматные плоды идут и в варенье, и в компоты, и на соусы. Главное — правильно выбрать сорт. Особенно если хочется чего-то не только вкусного, но и красивого, урожайного, не капризного.

Слива
Фото: Freepik by azerbaijan_stockers
Слива

Вот 5 сортов, которые этой весной особенно рекомендуются к посадке.

1. Амерс

Слива, которая не подведёт: даёт крупные сочные плоды по 50 г, вкус сладкий, мякоть плотная. Подходит и на стол, и на переработку.

2. Калипсо

Одна из самых ранних слив сезона. Плоды крупные, овальные, с ярко выраженным ароматом и сладким вкусом. Хороша для тех, кто не любит долго ждать урожай.

3. Бербанк Гигант

Сорт, который впечатляет размерами: до 9 см в длину и вес до 100 г! При этом начинает плодоносить уже с 3 лет — быстрый старт и мощный результат.

4. Аутумн Гигант

Поздняя, но богатая: до 200 г один плод, сладкий вкус и насыщенный сливовый аромат. Созревает к осени и прекрасно хранится.

5. Золотая капля

Небольшая, но ароматная — эта слива выделяется утончённым вкусом и сочностью. Идеальна для варенья и десертов, где важен аромат.

Выбирайте по вкусу и сроку созревания, а лучше — сажайте сразу несколько. Тогда сливы будут радовать вас с начала лета до глубокой осени.

Уточнения

Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae). Включает около 400 видов, распространённых, главным образом, в северных умеренных областях земного шара.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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