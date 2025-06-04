Три года терпит, потом мстит: что происходит с картошкой без смены места

1:30 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Картошка — королева дачного сезона. Сажаем её каждую весну, копаем осенью с надеждой на богатый урожай. Но есть одно "но": возвращаться к одной и той же грядке год за годом — не лучшая стратегия.

Фото: Own work by Josep Renalias, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Картофель

Почему нельзя сажать картошку на одном месте

Суть в севообороте. Когда культура растёт в одной почве из сезона в сезон, она вытягивает одни и те же питательные вещества. Земля истощается, а клубни становятся мелкими и слабыми. Кроме того, в почве накапливаются вредители и болезни, которые "знают" эту культуру как свои пять пальцев.

Когда всё-таки можно не менять грядку

Иногда дачники не имеют выбора — участок небольшой, а картошки хочется много. В этом случае придётся потратиться:

Вносить много органики — перегной, компост, золу.

Засеять грядку осенью рожью или рапсом — они улучшают структуру почвы и уменьшают риск заболеваний.

Но даже при этих мерах максимальный срок без смены места — три года, не больше. Потом — только перерыв.

Идеальный график посадки

Меняйте место каждый год, если позволяет участок.

Возвращайтесь к старой грядке только через 3-4 года.

Используйте сидераты, чтобы дать земле "перезагрузку".

Севооборот — не каприз, а базовое правило. Он экономит силы, деньги и спасает от ежегодных разочарований.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

