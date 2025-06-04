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Три года терпит, потом мстит: что происходит с картошкой без смены места

1:30
Садоводство

Картошка — королева дачного сезона. Сажаем её каждую весну, копаем осенью с надеждой на богатый урожай. Но есть одно "но": возвращаться к одной и той же грядке год за годом — не лучшая стратегия.

Картофель
Фото: Own work by Josep Renalias, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Картофель

Почему нельзя сажать картошку на одном месте

Суть в севообороте. Когда культура растёт в одной почве из сезона в сезон, она вытягивает одни и те же питательные вещества. Земля истощается, а клубни становятся мелкими и слабыми. Кроме того, в почве накапливаются вредители и болезни, которые "знают" эту культуру как свои пять пальцев.

Когда всё-таки можно не менять грядку

Иногда дачники не имеют выбора — участок небольшой, а картошки хочется много. В этом случае придётся потратиться:

  • Вносить много органики — перегной, компост, золу.

  • Засеять грядку осенью рожью или рапсом — они улучшают структуру почвы и уменьшают риск заболеваний.

Но даже при этих мерах максимальный срок без смены места — три года, не больше. Потом — только перерыв.

Идеальный график посадки

  • Меняйте место каждый год, если позволяет участок.

  • Возвращайтесь к старой грядке только через 3-4 года.

  • Используйте сидераты, чтобы дать земле "перезагрузку".

Севооборот — не каприз, а базовое правило. Он экономит силы, деньги и спасает от ежегодных разочарований.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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