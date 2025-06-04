Вредители в восторге: эта пара растений на грядке — их любимый ресторан

1:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство

На огороде, как и в жизни, важно правильно подбирать соседей. Иначе вместо щедрого урожая — болезни, вредители и разочарование. Один из самых частых дачных просчётов — посадить рядом помидоры и картофель.

Фото: commons.wikimedia.org by Картошка, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Картофель, картошка

В чём подвох

На первый взгляд, растения вроде не мешают друг другу: и те, и другие любят солнце, полив, рыхлую почву. Но есть одно "но" — оба принадлежат к семейству паслёновых. А это значит, что у них не только схожие привычки, но и общие враги.

Битва за ресурсы

Когда помидоры и картошка растут бок о бок, они начинают конкурировать за питание. Одинаковые корневые запросы приводят к тому, что одна культура "высасывает" из почвы то, что нужно другой. Итог — слабые кусты и мелкие плоды.

Зона риска для вредителей

Ещё хуже — общее привлечение паразитов. Колорадский жук, фитофтороз и другие "подарки" паслёновых с радостью селятся в таком "семейном гнезде". Они не выбирают, кого съесть первым — томаты или клубни. Истребляют всё подряд.

Не только с томатами

Это касается не только помидоров. Не стоит сажать картошку и рядом с перцами, и с баклажанами. Все они паслёновые, все одинаково уязвимы. Близкое соседство превращает грядку в шведский стол для вредителей.

Как избежать проблем

Если хочется вырастить всё и сразу — разводите культуры на расстоянии. Используйте севооборот и подбирайте совместимые растения: картофель отлично уживается с капустой, чесноком или бобовыми. А томаты будут благодарны, если поблизости окажутся базилик или календула.

Уточнения

Паслёновые (лат. Solanaceae) — семейство двудольных спайнолепестных растений, многие виды которого имеют съедобные части и издавна культивируются человеком, например, картофель, баклажан, табак, томат, овощной перец (не путать с растениями семейства перечные), стручковый перец, дереза, паслён, паслён чёрный, пепино и санберри.

