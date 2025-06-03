Самая сладкая на зависть: как вырастить землянику, которую не унесёт ни один воробей

2:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Первые ароматные ягоды лета — это всегда радость. А когда земляника своя, сладкая, сочная, с грядки — вдвойне. Чтобы добиться щедрого урожая, мало просто посадить кустики. Важно пройти пять обязательных шагов, без которых ягоды будут мелкими, а кусты — вялыми.

Фото: commons.wikimedia.org by Oxfordian Kissuth, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Земляника

1. Подготовка почвы: без перегноя — никуда

Земляника не простит плохой земли. Ей нужны плодородные, слабокислые, воздухопроницаемые и влагозадерживающие почвы. Идеальны — супесчаные или среднесуглинистые.

Если на участке сплошная глина или песок, придётся облагораживать землю органикой не один сезон — только так можно приблизиться к нужному результату.

2. Уход: мульча и капельный полив — ключ к успеху

Земляника любит влагу, но не затопление. Лучший вариант — капельный полив. Обязательна мульча — солома или чёрная плёнка. Она:

защищает ягоды от грязи;

сохраняет влагу;

препятствует росту сорняков.

А сорняки, напомним, — главные враги освещённости.

3. Обновление: кусты стареют быстрее, чем кажется

После 3-4 лет урожай с куста падает, ягоды мельчают. Пересаживайте грядки регулярно.

Лайфхак: если высадить рассаду не осенью, а в июле, растения успеют окрепнуть, и уже на следующий год дадут хороший урожай.

4. Выращивание рассады: всё начинается с маточника

Чтобы получить крепкие усы, заведите специальную "маточную" грядку. На ней убирайте цветоносы — всё питание должно идти в усы.

Весной укройте грядку плёнкой: тогда усы появятся раньше, и к июлю у вас будет отличная рассада.

5. Севооборот: земляника не любит повторов

На старое место земляника должна возвращаться только через 4-5 лет. Хорошие предшественники — лук, горох, салат. А вот после томатов и капусты её сажать не стоит — вредители одни и те же.

Уточнения

Земляни́ка (лат. Fragária) — род многолетних травянистых растений семейства Розовые (Rosaceae).



