Самая сладкая на зависть: как вырастить землянику, которую не унесёт ни один воробей

Первые ароматные ягоды лета — это всегда радость. А когда земляника своя, сладкая, сочная, с грядки — вдвойне. Чтобы добиться щедрого урожая, мало просто посадить кустики. Важно пройти пять обязательных шагов, без которых ягоды будут мелкими, а кусты — вялыми.
Земляника не простит плохой земли. Ей нужны плодородные, слабокислые, воздухопроницаемые и влагозадерживающие почвы. Идеальны — супесчаные или среднесуглинистые.
Если на участке сплошная глина или песок, придётся облагораживать землю органикой не один сезон — только так можно приблизиться к нужному результату.
Земляника любит влагу, но не затопление. Лучший вариант — капельный полив. Обязательна мульча — солома или чёрная плёнка. Она:
защищает ягоды от грязи;
сохраняет влагу;
препятствует росту сорняков.
А сорняки, напомним, — главные враги освещённости.
После 3-4 лет урожай с куста падает, ягоды мельчают. Пересаживайте грядки регулярно.
Лайфхак: если высадить рассаду не осенью, а в июле, растения успеют окрепнуть, и уже на следующий год дадут хороший урожай.
Чтобы получить крепкие усы, заведите специальную "маточную" грядку. На ней убирайте цветоносы — всё питание должно идти в усы.
Весной укройте грядку плёнкой: тогда усы появятся раньше, и к июлю у вас будет отличная рассада.
На старое место земляника должна возвращаться только через 4-5 лет. Хорошие предшественники — лук, горох, салат. А вот после томатов и капусты её сажать не стоит — вредители одни и те же.
Земляни́ка (лат. Fragária) — род многолетних травянистых растений семейства Розовые (Rosaceae).
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