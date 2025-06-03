Инжир на зависть соседям: выбираем сорт, который не мёрзнет

1:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Оказывается, выращивать инжир можно не только в тёплых регионах. Некоторые сорта этого экзотического дерева вполне успешно плодоносят и в средней полосе, включая Подмосковье. Главное — выбрать правильный сорт и обеспечить грамотный уход.

Фото: flickr.com by Emi Yañez, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ инжир

Какой инжир выдержит морозы

Несмотря на южное происхождение, инжир способен переносить минусовые температуры. Некоторые сорта, при правильном укрытии, спокойно зимуют при -15 °C, а то и при -20 °C.

Вот самые подходящие для умеренного климата:

Инжир Далматский

Невысокое дерево — около 1,5 метров. Отличный вариант для контейнерного выращивания.

Переносит до -15 °C. Плоды крупные, до 160 г, с приятной кислинкой. Удобен для маленьких участков.

Инжир Брунсвик

Тоже спокойно переживает морозы до -15 °C.

Плоды грушевидные, до 100 г, зелёно-бордовые, ароматные и очень сладкие.

Инжир Серый Ранний

Невысокое растение (до 2 м), которое даёт два урожая за сезон.

Плоды тёмно-синие, 40-50 г, с ярким ароматом. На зиму нуждается в укрытии.

Инжир Браун Туркей

Настоящий рекордсмен: выдерживает до -20 °C, не боится засухи, но любит полив.

Плоды тёмно-бордовые, плотные, весом около 100 г. Сладкие, с лёгкой кислинкой.

Что нужно знать

Даже одиночная посадка может радовать урожаем, если соблюдены базовые правила ухода. А с надёжной защитой на зиму и правильным сортом — инжир перестаёт быть исключительно южной культурой.

Уточнения

Инжи́р или фи́га, или фи́говое де́рево, или смоко́вница обыкнове́нная, или смо́ква (лат. Fícus cárica), — субтропическое листопадное растение рода Фикус семейства Тутовые.

