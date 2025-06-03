Инжир на зависть соседям: выбираем сорт, который не мёрзнет

Оказывается, выращивать инжир можно не только в тёплых регионах. Некоторые сорта этого экзотического дерева вполне успешно плодоносят и в средней полосе, включая Подмосковье. Главное — выбрать правильный сорт и обеспечить грамотный уход.
Несмотря на южное происхождение, инжир способен переносить минусовые температуры. Некоторые сорта, при правильном укрытии, спокойно зимуют при -15 °C, а то и при -20 °C.
Вот самые подходящие для умеренного климата:
Инжир Далматский
Невысокое дерево — около 1,5 метров. Отличный вариант для контейнерного выращивания.
Переносит до -15 °C. Плоды крупные, до 160 г, с приятной кислинкой. Удобен для маленьких участков.
Инжир Брунсвик
Тоже спокойно переживает морозы до -15 °C.
Плоды грушевидные, до 100 г, зелёно-бордовые, ароматные и очень сладкие.
Инжир Серый Ранний
Невысокое растение (до 2 м), которое даёт два урожая за сезон.
Плоды тёмно-синие, 40-50 г, с ярким ароматом. На зиму нуждается в укрытии.
Инжир Браун Туркей
Настоящий рекордсмен: выдерживает до -20 °C, не боится засухи, но любит полив.
Плоды тёмно-бордовые, плотные, весом около 100 г. Сладкие, с лёгкой кислинкой.
Даже одиночная посадка может радовать урожаем, если соблюдены базовые правила ухода. А с надёжной защитой на зиму и правильным сортом — инжир перестаёт быть исключительно южной культурой.
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