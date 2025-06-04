Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гиперборея — мифическая северная прародина. Почему о ней писали греки, славяне, теософы и нацисты
Снова сыграет русского: Юрий Борисов может получить роль в голливудском фильме
Минерв: тайный рай в 2 часах от Тулузы — узнайте, что скрывает эта деревня
Волосы без химии, блонд без бед: стильный обман, который срабатывает
Не верьте лайфхакам: вот что реально помогает спасти кухонные трубы от засора
Плоды с кулак, вкус — как в детстве: что за сливы так полюбили садоводы
Горе пришло позже: Цискаридзе рассказал о неожиданной реакции на смерть матери
Каблук и Зубило. Самые смешные прозвища советских машин
Серая бездарная мышь: Валерия Гай Германика жёстко ответила актрисе Синицыной на критику проб

Лук жёлтеет, урожай на грани — на кухне уже лежит спасение, о котором забыли

Садоводство

Начало лета — время не только надежд на богатый урожай, но и тревог. Пока лук наливается соком, зелень поднимается пышным ковром, на грядки тихо и незаметно опускается враг, способный за считанные дни уничтожить всё.

Грядка
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Грядка

Нет, это не засуха и не заморозки. Это луковая муха. Её мелкие белые личинки проникают в самую сердцевину луковиц, портят перья, а заодно наносят вред чесноку. Первые тревожные признаки — желтоватые, вялые кончики пера и слишком лёгкое выдёргивание растений из земли.

Что делать? Химия нежелательна, особенно если зелень идёт в пищу. Народные средства часто не дают эффекта. Но решение есть — и оно в каждой кухне.

Как соль спасает урожай

Простая поваренная соль крупного помола, вовремя применённая, становится настоящим оружием против вредителя. Всё, что нужно:

  • Дождаться, пока перо вырастет до 8-10 см.

  • Убедиться, что земля влажная после дождя или полива.

  • Растворить 200 г соли в 10 литрах тёплой воды.

  • Аккуратно полить грядки под корень, избегая попадания на листья (примерно ведро на 2-3 м²).

Через 3-4 часа обязательно полейте грядку чистой водой — это убережёт почву от засоления. Повторите процедуру через 10 дней — обычно двух раз хватает, чтобы прервать цикл вредителя.

Почему это работает

Соленая вода проникает в верхний слой почвы, где и обитают личинки. Концентрация губительна для них, но луковицы остаются в безопасности. Главное — не переборщить и не использовать метод на других культурах.

Это не удобрение, а экстренная мера. Для профилактики лучше применять севооборот, раннюю посадку и высаживать рядом морковь — она отпугивает луковую муху.

Но если вредитель уже на грядке, не теряйте время. Соль — старый, надёжный и удивительно эффективный способ спасти урожай.

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Удивительный способ подкислить почву — голубика растёт как на дрожжах
Садоводство, цветоводство
Удивительный способ подкислить почву — голубика растёт как на дрожжах Аудио 
Меньше воды — больше пользы: новое исследование всех запутало
Здоровье
Меньше воды — больше пользы: новое исследование всех запутало Аудио 
Кондиционеры устарели: вот что охлаждает дом тише, мягче и экономнее
Недвижимость
Кондиционеры устарели: вот что охлаждает дом тише, мягче и экономнее Аудио 
Популярное
Медведь приносит подарки леснику: каждый год — как по расписанию

В сибирской тайге живёт медведь, который приносит человеку дары. Учёные теряются в догадках: то ли благодарность, то ли инстинкт, которого не должно быть.

Медведь приносит подарки леснику: каждый год — как по расписанию
Кондиционеры устарели: вот что охлаждает дом тише, мягче и экономнее
Кондиционеры устарели: вот что охлаждает дом тише, мягче и экономнее
Из салона — сразу в сервис: новые машины, которые рассыпаются на глазах
Александр Рогов высказался о людях, покупающих одежду на маркетплейсах
Россия подловила Киев: что стоит за признанием 6000 жертв Курской авантюры? Дмитрий Плотников Финансирование по-американски: терроризм, революции и бюджетный откат Юрий Бочаров Шойгу в Пхеньяне обсудит вопросы расширения военного участия КНДР в СВО. КНДР ждёт экономический бум Любовь Степушова
Лось, которого боятся медведи: в России зафиксировано нечто из другой природы
Российские автолюбители массово отказываются от кроссоверов — причина удивит
Легенды вторички: 5 кроссоверов, которые хочется купить даже спустя десятилетие
Легенды вторички: 5 кроссоверов, которые хочется купить даже спустя десятилетие
Последние материалы
Волосы без химии, блонд без бед: стильный обман, который срабатывает
Не верьте лайфхакам: вот что реально помогает спасти кухонные трубы от засора
Плоды с кулак, вкус — как в детстве: что за сливы так полюбили садоводы
Горе пришло позже: Цискаридзе рассказал о неожиданной реакции на смерть матери
Каблук и Зубило. Самые смешные прозвища советских машин
Лук жёлтеет, урожай на грани — на кухне уже лежит спасение, о котором забыли
Серая бездарная мышь: Валерия Гай Германика жёстко ответила актрисе Синицыной на критику проб
Шоколад в кофе — и вы больше не захотите сахара: хитрость, которую скрывали бариста
Почему от болезни Лайма до сих пор нет вакцины для людей — хотя у собак она уже существует
Как путешествия преображают жизнь: открытия антрополога Жана-Дидье Урбена
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.