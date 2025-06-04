Лук жёлтеет, урожай на грани — на кухне уже лежит спасение, о котором забыли

Начало лета — время не только надежд на богатый урожай, но и тревог. Пока лук наливается соком, зелень поднимается пышным ковром, на грядки тихо и незаметно опускается враг, способный за считанные дни уничтожить всё.
Нет, это не засуха и не заморозки. Это луковая муха. Её мелкие белые личинки проникают в самую сердцевину луковиц, портят перья, а заодно наносят вред чесноку. Первые тревожные признаки — желтоватые, вялые кончики пера и слишком лёгкое выдёргивание растений из земли.
Что делать? Химия нежелательна, особенно если зелень идёт в пищу. Народные средства часто не дают эффекта. Но решение есть — и оно в каждой кухне.
Простая поваренная соль крупного помола, вовремя применённая, становится настоящим оружием против вредителя. Всё, что нужно:
Дождаться, пока перо вырастет до 8-10 см.
Убедиться, что земля влажная после дождя или полива.
Растворить 200 г соли в 10 литрах тёплой воды.
Аккуратно полить грядки под корень, избегая попадания на листья (примерно ведро на 2-3 м²).
Через 3-4 часа обязательно полейте грядку чистой водой — это убережёт почву от засоления. Повторите процедуру через 10 дней — обычно двух раз хватает, чтобы прервать цикл вредителя.
Соленая вода проникает в верхний слой почвы, где и обитают личинки. Концентрация губительна для них, но луковицы остаются в безопасности. Главное — не переборщить и не использовать метод на других культурах.
Это не удобрение, а экстренная мера. Для профилактики лучше применять севооборот, раннюю посадку и высаживать рядом морковь — она отпугивает луковую муху.
Но если вредитель уже на грядке, не теряйте время. Соль — старый, надёжный и удивительно эффективный способ спасти урожай.
Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.
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