Лук жёлтеет, урожай на грани — на кухне уже лежит спасение, о котором забыли

Начало лета — время не только надежд на богатый урожай, но и тревог. Пока лук наливается соком, зелень поднимается пышным ковром, на грядки тихо и незаметно опускается враг, способный за считанные дни уничтожить всё.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Грядка

Нет, это не засуха и не заморозки. Это луковая муха. Её мелкие белые личинки проникают в самую сердцевину луковиц, портят перья, а заодно наносят вред чесноку. Первые тревожные признаки — желтоватые, вялые кончики пера и слишком лёгкое выдёргивание растений из земли.

Что делать? Химия нежелательна, особенно если зелень идёт в пищу. Народные средства часто не дают эффекта. Но решение есть — и оно в каждой кухне.

Как соль спасает урожай

Простая поваренная соль крупного помола, вовремя применённая, становится настоящим оружием против вредителя. Всё, что нужно:

Дождаться, пока перо вырастет до 8-10 см.

Убедиться, что земля влажная после дождя или полива.

Растворить 200 г соли в 10 литрах тёплой воды.

Аккуратно полить грядки под корень, избегая попадания на листья (примерно ведро на 2-3 м²).

Через 3-4 часа обязательно полейте грядку чистой водой — это убережёт почву от засоления. Повторите процедуру через 10 дней — обычно двух раз хватает, чтобы прервать цикл вредителя.

Почему это работает

Соленая вода проникает в верхний слой почвы, где и обитают личинки. Концентрация губительна для них, но луковицы остаются в безопасности. Главное — не переборщить и не использовать метод на других культурах.

Это не удобрение, а экстренная мера. Для профилактики лучше применять севооборот, раннюю посадку и высаживать рядом морковь — она отпугивает луковую муху.

Но если вредитель уже на грядке, не теряйте время. Соль — старый, надёжный и удивительно эффективный способ спасти урожай.

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

