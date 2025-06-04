Ножницы, немного сноровки — и огурцы становятся крепче и урожайнее

Удаление нижней листвы у огурцов — простой, но очень эффективный приём, о котором часто забывают новички. А ведь он может заметно повлиять на здоровье растений и урожай.
Эти листья часто касаются земли. Влага, грязь, споры грибков — всё это оседает на них и легко переходит на весь куст. Результат — плесень, гниль и общее угнетение роста.
К тому же старые листья уже не участвуют в фотосинтезе. Они просто "едят" ресурсы, пока растение пытается наладить плодоношение. Избавившись от них, вы перенаправляете энергию в рост плодов и свежих побегов.
Удалять листья лучше, когда они начинают желтеть или лежат на земле.
Есть два варианта:
После среза участок остаётся открытым. Важно, чтобы он был хорошо проветриваем и не подвергался прямому увлажнению — иначе может загнить.
работайте только чистыми, продезинфицированными инструментами;
не трогайте растение в сырую погоду или после дождя;
не удаляйте слишком много за раз — растению нужно время на восстановление.
Удаление нижней листвы — это не эстетика, а профилактика болезней и способ помочь огурцу отдать силы на то, что действительно важно — вкусные, сочные плоды.
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