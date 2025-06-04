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Ножницы, немного сноровки — и огурцы становятся крепче и урожайнее

1:43
Садоводство

Удаление нижней листвы у огурцов — простой, но очень эффективный приём, о котором часто забывают новички. А ведь он может заметно повлиять на здоровье растений и урожай.

Огурец
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Огурец

Почему нижние листья мешают

Эти листья часто касаются земли. Влага, грязь, споры грибков — всё это оседает на них и легко переходит на весь куст. Результат — плесень, гниль и общее угнетение роста.

К тому же старые листья уже не участвуют в фотосинтезе. Они просто "едят" ресурсы, пока растение пытается наладить плодоношение. Избавившись от них, вы перенаправляете энергию в рост плодов и свежих побегов.

Удалять листья лучше, когда они начинают желтеть или лежат на земле.

Как правильно удалять листья

Есть два варианта:

  • Руками (отрывание) - быстро, но рискованно. Можно повредить стебель или нарушить "сетку" тканей.
  • Ножницами - более деликатно. Главное — использовать острый и чистый инструмент, чтобы не занести инфекцию.

После среза участок остаётся открытым. Важно, чтобы он был хорошо проветриваем и не подвергался прямому увлажнению — иначе может загнить.

Главные правила ухода после удаления:

  • работайте только чистыми, продезинфицированными инструментами;

  • не трогайте растение в сырую погоду или после дождя;

  • не удаляйте слишком много за раз — растению нужно время на восстановление.

Удаление нижней листвы — это не эстетика, а профилактика болезней и способ помочь огурцу отдать силы на то, что действительно важно — вкусные, сочные плоды.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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