Холод ей не помеха: дачники нашли способ выращивать дыню в прохладе без теплицы

Считается, что дыня — исключительно южная культура. Но селекционеры не стоят на месте: появляются сорта, способные плодоносить даже в прохладном климате. Главное — немного помочь природе.
Вот какие трюки используют дачники, чтобы вырастить сладкие, ароматные дыни там, где раньше казалось невозможным.
1. Посадка в "тёплую лунку"
Секрет в слое травы. В яму укладывают измельчённую крапиву (или другую зелёную массу), присыпают землёй и уже сверху сажают дыню. Такое "биотепло" помогает корням чувствовать себя комфортно даже в холодную погоду.
2. Тёплая грядка
Для более стабильного результата — целая траншея, заполненная травой, опилками, ветками и соломой. Всё это поливается ЭМ-препаратом и засыпается землёй. В такой грядке дыня получает и тепло, и питание.
3. Правильный полив и защита плодов
Дыня не терпит пересушивания. Её нужно поливать регулярно. А чтобы плоды не подгнивали от сырости, их размещают на досках или поддонах.
4. Осторожно с азотом
Много азота — много ботвы и мало плодов. Особенно в северных регионах важно не перекормить растения — иначе дыня просто не успеет вызреть.
5. Прищипка и нормировка
Дыня любит плестись, но лучше ограничить её амбиции: оставьте 3-4 плода, остальное — удалите. Верхушки побегов тоже стоит прищипнуть.
6. Выращивание в теплице
Идеальный вариант — подвязать дыню к шпалере и помещать плоды в сетчатые мешочки, чтобы они не надрывали стебель.
7. Хитрость с "выходом на волю"
Интересный способ: посадить дыню у стены теплицы и выпустить плеть наружу через отверстие. Корни — в тепле, ботва — на свободе. Удобно и эффективно.
Ды́ня (лат. Cucumis melo) — растение семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), вид рода Огурец (Cucumis), бахчевая культура.
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