Холод ей не помеха: дачники нашли способ выращивать дыню в прохладе без теплицы

2:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Считается, что дыня — исключительно южная культура. Но селекционеры не стоят на месте: появляются сорта, способные плодоносить даже в прохладном климате. Главное — немного помочь природе.

Фото: commons.wikimedia.org by Wilfredor, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дыня

Вот какие трюки используют дачники, чтобы вырастить сладкие, ароматные дыни там, где раньше казалось невозможным.

1. Посадка в "тёплую лунку"

Секрет в слое травы. В яму укладывают измельчённую крапиву (или другую зелёную массу), присыпают землёй и уже сверху сажают дыню. Такое "биотепло" помогает корням чувствовать себя комфортно даже в холодную погоду.

2. Тёплая грядка

Для более стабильного результата — целая траншея, заполненная травой, опилками, ветками и соломой. Всё это поливается ЭМ-препаратом и засыпается землёй. В такой грядке дыня получает и тепло, и питание.

3. Правильный полив и защита плодов

Дыня не терпит пересушивания. Её нужно поливать регулярно. А чтобы плоды не подгнивали от сырости, их размещают на досках или поддонах.

4. Осторожно с азотом

Много азота — много ботвы и мало плодов. Особенно в северных регионах важно не перекормить растения — иначе дыня просто не успеет вызреть.

5. Прищипка и нормировка

Дыня любит плестись, но лучше ограничить её амбиции: оставьте 3-4 плода, остальное — удалите. Верхушки побегов тоже стоит прищипнуть.

6. Выращивание в теплице

Идеальный вариант — подвязать дыню к шпалере и помещать плоды в сетчатые мешочки, чтобы они не надрывали стебель.

7. Хитрость с "выходом на волю"

Интересный способ: посадить дыню у стены теплицы и выпустить плеть наружу через отверстие. Корни — в тепле, ботва — на свободе. Удобно и эффективно.

Уточнения

Ды́ня (лат. Cucumis melo) — растение семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), вид рода Огурец (Cucumis), бахчевая культура.

