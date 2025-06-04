Земля дышит, урожай прёт, кроты в панике бегут — всё из-за этой штуки с рынка

Если в вашем огороде вдруг начали появляться ровные холмики, будто кто-то роет туннели — это кроты. И для многих дачников они — настоящая напасть. Эти подземные "шахтёры" подкапываются к корням растений, повреждают корневую систему и могут нанести существенный вред урожаю.
Бывалые садоводы утверждают: есть проверенный способ, после которого вредители уходят надолго, а иногда — и навсегда. Секрет в использовании оцинкованной металлической сетки с ячейками 25x25 мм.
Такую сетку устанавливают в землю на глубину около 35-40 см по периметру участка или грядок. Важно, чтобы она плотно прилегала к почве и не оставляла зазоров. Когда крот сталкивается с этой преградой, он не может ни пройти, ни обойти её - и вынужден искать другой участок.
По отзывам дачников, после установки сетки "от крота и след простыл".
Помимо защиты от кротов, у этого способа есть ещё один важный плюс. Цинк, из которого состоит сетка, со временем оказывает положительное влияние на почву. Этот элемент участвует в фотосинтезе, образовании ферментов и других процессах, необходимых для роста растений.
Наиболее благодарны цинку:
томаты,
огурцы,
капуста,
фасоль,
картофель,
горох и другие овощи.
Таким образом, дачники получают двойную выгоду — спасают урожай от кротов и укрепляют здоровье почвы.
Крото́вые или кроты́ (лат. Talpidae) — семейство млекопитающих из отряда насекомоядных. Широко распространены в Евразии и Северной Америке (от южной Канады до северной Мексики). На севере Евразии доходят до 63° северной широты.
В сибирской тайге живёт медведь, который приносит человеку дары. Учёные теряются в догадках: то ли благодарность, то ли инстинкт, которого не должно быть.