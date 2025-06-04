Земля дышит, урожай прёт, кроты в панике бегут — всё из-за этой штуки с рынка

1:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если в вашем огороде вдруг начали появляться ровные холмики, будто кто-то роет туннели — это кроты. И для многих дачников они — настоящая напасть. Эти подземные "шахтёры" подкапываются к корням растений, повреждают корневую систему и могут нанести существенный вред урожаю.

Фото: Own work by Luc hoogenstein, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Крот

Один раз — и навсегда: простой способ против крота

Бывалые садоводы утверждают: есть проверенный способ, после которого вредители уходят надолго, а иногда — и навсегда. Секрет в использовании оцинкованной металлической сетки с ячейками 25x25 мм.

Такую сетку устанавливают в землю на глубину около 35-40 см по периметру участка или грядок. Важно, чтобы она плотно прилегала к почве и не оставляла зазоров. Когда крот сталкивается с этой преградой, он не может ни пройти, ни обойти её - и вынужден искать другой участок.

По отзывам дачников, после установки сетки "от крота и след простыл".

Приятный бонус: почва становится лучше

Помимо защиты от кротов, у этого способа есть ещё один важный плюс. Цинк, из которого состоит сетка, со временем оказывает положительное влияние на почву. Этот элемент участвует в фотосинтезе, образовании ферментов и других процессах, необходимых для роста растений.

Наиболее благодарны цинку:

томаты,

огурцы,

капуста,

фасоль,

картофель,

горох и другие овощи.

Таким образом, дачники получают двойную выгоду — спасают урожай от кротов и укрепляют здоровье почвы.

Уточнения

Крото́вые или кроты́ (лат. Talpidae) — семейство млекопитающих из отряда насекомоядных. Широко распространены в Евразии и Северной Америке (от южной Канады до северной Мексики). На севере Евразии доходят до 63° северной широты.

