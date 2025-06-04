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Июньская клубника: как правильный полив изменит ваш урожай навсегда

3:22
Садоводство » Советы

Июнь — это время, когда клубника находится на пике своего плодоношения. Ягоды уже начинают созревать, и для садоводов это не только радость, но и важный период заботы о растениях. Чтобы гарантировать хороший урожай и качество ягод, нужно выполнять ряд срочных задач.

Цветущая клубника
Фото: commons.wikimedia.org by Rasbak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Цветущая клубника

Полив — залог успеха

Первое, что необходимо помнить в июне, — это регулярный полив. Обеспечьте растения достаточным количеством влаги, особенно в периоды сильной жары. Клубника требует умеренного, но постоянного полива. Лучше всего использовать капельный полив, чтобы избежать переувлажнения и уменьшить риск заболевания. Если вы поливаете вручную, старайтесь делать это рано утром или поздно вечером, чтобы снизить испарения.

Мульчирование — защита от сорняков и влаги

Июнь — идеальное время для обновления мульчи вокруг клубничных кустов. Мульча поможет сохранить влагу в почве и предотвратить рост сорняков, а также защитит ягоды от загрязнения и гнили. Можно использовать солому, скошенную траву или торф. Это не только эффективно, но и защищает клубнику от быстрого перегрева в летнюю жару.

Удаление усов

Клубника может активно образовывать усы, и в июне вы можете заметить, что ваши растения готовы "выросли" в ширь. Если вы хотите сохранить компактный куст, удаляйте лишние усы. Они потребляют силы растения и могут помешать полноценному развитию ягод. Усы можно использовать для размножения, если хотите увеличить свой клубничный плантацию.

Подкормка для хорошего урожая

Не забывайте про подкормку! В этом месяце клубника нуждается в дополнительных питательных веществах. Используйте комплексное удобрение с высоким содержанием калия и фосфора. Это способствует не только количеству, но и качеству ягод. Более крепкие и здоровые растения обеспечат вам сладкие и ароматные плоды.

Защита от болезней и вредителей

Полным ходом идет не только сбор урожая, но и возможные угрозы для клубники. Обратите внимание на признаки заболеваний, таких как мучнистая роса или серая гниль. При первых же симптомах принимайте меры: можно использовать органические фунгициды или народные средства. Также контролируйте вредителей, таких как клещи или тля, и при необходимости применяйте инсекициды или натуральные репелленты.

Сбор урожая и правильное хранение

Не забывайте о сборе ягод! Регулярный сбор зрелой клубники позволяет растению направить больше сил на образование новых плодов. Убирайте ягоды аккуратно, чтобы не повреждать кусты. Собранные ягоды лучше всего хранить в холодильнике, в плоских контейнерах. Это позволит сохранить их свежесть и вкус.

Июнь — это не просто месяц сбора ягод, но и время активной заботы о клубнике. Полив, мульчирование, подкормка и защита от вредителей помогут вам собрать богатый и ароматный урожай. Не упустите момент и используйте советы, чтобы сделать ваше клубничное лето максимально плодородным!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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