Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
От Сочи до Геленджика за 3,5 часа: комета вышла на маршрут
Никто никуда не уходит: Слава подтвердила воссоединение с гражданским мужем
Хотели выглядеть моложе, а получилась тётя: 6 приёмов, которые предают возраст с головой
Один чих — и попал в больницу: лайфхак, который едва не стоил жизни
Пенне с помидорами черри, зеленью и чесночком: просто, быстро и невероятно вкусно — проверьте сами
Аптечка не та — и штраф в кармане: что теперь нельзя возить в машине в 2025 году
Не такой уж он и благородный: чем волк шокирует даже зоологов
Ленивцы размером со слона исчезли из-за активности людей
Как заработать 200 тыс. долларов, не покидая университет — история успеха

Розы требуют больше, чем просто любовь: как правильно подкармливать с помощью навоза

3:36
Садоводство » Цветы

Розы — это одни из самых любимых и впечатляющих цветов, которые радуют глаз своим пышным цветением и ароматом. Однако для того, чтобы обеспечить этим растениям оптимальные условия для роста и развития, важно правильно их подкармливать. Вопрос, который часто возникает у садоводов: нужен ли навоз под розы, и если да, то как правильно его использовать? 

Розы
Фото: flickr.com by T.Kiya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Розы

Польза навоза для роз

Навоз — это органическое удобрение, которое содержит множество питательных веществ, необходимых для здоровья растений. Он богат:

  • Азотом — способствует росту зеленой массы и силуэта растения.
  • Фосфором — улучшает корневую систему и стимулирует цветение.
  • Калием — помогает укрепить растение, повышает его устойчивость к заболеваниям и неблагоприятным погодным условиям.

Кроме того, навоз улучшает структуру почвы, повышая её водоудерживающие и воздухопроницаемые свойства. Это особенно важно для роз, поскольку корни этих растений нуждаются в хорошем доступе кислорода и влаги.

Как использовать навоз для роз

Подготовка навоза  

Не следует использовать свежий навоз, так как он может содержать множество семян сорняков и патогенов, которые могут негативно сказаться на растениях. Лучше всего использовать перепревший навоз, который должен созревать в течение 6–12 месяцев. Убедитесь, что он имеет однородную текстуру и темный цвет.

Способы применения  

  • При посадке: при посадке роз можно добавить немного перепревшего навоза в яму и перемешать его с землей. Это обеспечит растениям достаточное количество питательных веществ сразу после высадки.
  • Весной: один раз в год, весной, можно разложить навоз вокруг основания растения, стараясь не засыпать стебли. Это обеспечит медленное высвобождение питательных веществ в течение сезона.
  • В качестве мульчи: перепревший навоз можно использовать в качестве мульчи вокруг растений. Это поможет сохранить влагу, защитить корни от перегрева и подавить рост сорняков.

Правильная дозировка и частота

Для роз достаточно использовать навоз два-три раза в год. Важно соблюдать умеренность:

  • Для взрослых растений достаточно 2-3 ведер перепревшего навоза на квадратный метр, но лучше всего ориентироваться на состояние почвы и самих растений.

Альтернативы навозу

Если навоз вам не подходит, существует множество других органических удобрений, которые можно использовать для кормления роз:

  • Компост: отличная альтернатива, которая не только обеспечивает растения питательными веществами, но и улучшает структуру почвы.
  • Сборные органические удобрения: например, конский или коровий перегной, которые также богаты необходимыми элементами.
  • Костная мука: прекрасный источник фосфора, который способствует цветению.

Навоз — это ценное ресурсное удобрение, которое может значительно улучшить рост и цветение ваших роз. При правильном использовании он обеспечит растения необходимыми питательными веществами и поможет сохранять здоровье почвы. Однако важно запомнить, что свежий навоз лучше избегать, а применять только перепревший. Регулярная подача таких органических удобрений, как навоз, поможет вам вырастить красивые и здоровые розы, которые будут радовать вас своим цветением в течение многих лет. 

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Ошибка, которую совершают почти все: как решить задачу 10 × 10 ÷ 10 + 10 × 10 - 10
Наука и техника
Ошибка, которую совершают почти все: как решить задачу 10 × 10 ÷ 10 + 10 × 10 - 10
Грибной хит: как не пропустить самый вкусный лесной гриб
Еда и рецепты
Грибной хит: как не пропустить самый вкусный лесной гриб Аудио 
Огородное чудо: как простой продукт со стола спасает огурцы от желтых листьев
Садоводство, цветоводство
Огородное чудо: как простой продукт со стола спасает огурцы от желтых листьев Аудио 
Популярное
Из салона — сразу в сервис: новые машины, которые рассыпаются на глазах

Некоторые новые авто удивляют не качеством, а количеством поломок уже в первые дни. Рассказываем, какие модели лучше обходить стороной.

Из салона — сразу в сервис: новые машины, которые рассыпаются на глазах
Медведь приносит подарки леснику: каждый год — как по расписанию
Медведь приносит подарки леснику: каждый год — как по расписанию
Лось, которого боятся медведи: в России зафиксировано нечто из другой природы
Она текла миллионы лет: на Марсе нашли реку, которая могла быть колыбелью чужой цивилизации
Мединский — хунте: не устраивайте дешёвый спектакль для бездетных европейских старух Дмитрий Плотников Эксперт оценил притормаживание Россией строительства трёх ТЭЦ в Казахстане Любовь Степушова Невероятный факт: даже землю можно есть. Примеры в истории тому были Сергей Лебедев
Рискуют, но идут: танкеры обходят российские воды после задержания Green Admire
Криштиану Роналду покидает свою команду: известен клуб, куда он может перейти
Плоский живот без зала: два простых упражнения для плоского живота — делаем их, не вставая с кровати
Плоский живот без зала: два простых упражнения для плоского живота — делаем их, не вставая с кровати
Последние материалы
Июньская клубника: как правильный полив изменит ваш урожай навсегда
Туристам на заметку: идеальный самолёт для дальних перелётов
Эта рыба ускоряет сжигание жира — и это не лосось
Забудьте о Аватаре: Дьяволы — следующий шедевр от Джеймса Кэмерона?
Едим "здоровое" — получаем диабет: в чём коварство йогуртов и фитнес-батончиков
Рискуешь гладкостью — платишь покраснением: топ ошибок, которые совершают почти все
Рыба, которая дышит воздухом и ползает по суше: африканское чудо из ила
Эти куриные шашлычки со сладким перцем покорят ваши вечеринки — рецепт, которого вам не хватало
Где нет камер — начинается театр: три автоподставы, что играются по ролям
Бабушкин секрет: как вернуть сковородам из нержавейки зеркальный блеск за копейки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.