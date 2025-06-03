Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вдохновляемся трендами 2025 года: как создать роскошный интерьер без больших затрат
Дворники всё размазывают? Проверьте это, прежде чем менять
Забудьте о скачках сахара: этот фрукт поможет стабилизировать его и улучшить работу кишечника
123 тысячи за квадрат: шокирующие цены на вторичку в Ростове-на-Дону
WhatsApp отключился: каким устройствам закрыт доступ
Все активы будут конфискованы в пользу государства: компания Леста игры доигралась
Париж гостеприимен: как бар Les Ambassadeurs может удивить даже искушённых гурманов
Турецкий мужчина покорил соцсети: он каждый день переплывает Босфор по дороге на работу
Вкуснейшее картофельное рагу: раскроем маленький секрет превосходного блюда – ваши гости будут в восторге

Лилейники: 7 секретов для пышного цветения, которые вы не знали

3:54
Садоводство » Цветы

Лилейники — это удивительные растения, которые радуют нас своими яркими цветами и неприхотливостью в уходе. Они идеально подходят для любых садов и клумб, а их цветение может продолжаться в течение всего лета, если обеспечить им должный уход. 

Лилейники
Фото: lt.wikipedia.org by Algirdas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лилейники

Выбор места для посадки

Свет  

Лилейники предпочитают солнечные места, поэтому выберите участок, который будет получать как минимум 6–8 часов солнечного света в день. Хорошее освещение способствует более интенсивному цветению и здоровому росту.

Почва  

Лилейники не слишком требовательны к почве, но все же лучше сажать их в хорошо дренированные, богатые органическими веществами грунты. Добавление компоста или перегноя при посадке поможет обеспечить растения нужными элементами.

Посадка лилейников

Время посадки  

Лучшее время для посадки лилейников — весна или осень. Следует выбирать разгар сезона на месте, где вы собираетесь сажать, чтобы у растений было время укорениться.

Глубина и расстояние  

При посадке соблюдайте глубину около 30 см, чтобы корни могли свободно развиваться. Расстояние между растениями должно составлять около 30–45 см, чтобы они не мешали друг другу и получали достаточно солнечного света.

Полив

Лилейники довольно устойчивы к засухе, но нуждаются в регулярном поливе, особенно в период активного цветения. Обеспечьте растений достаточным количеством влаги, особенно в жаркие дни. Лучше поливать их рано утром или вечером, чтобы избежать испарений.

Удобрение

Подкормка  

Для того чтобы лилейники цвели дольше, необходимо регулярно их подкармливать. Используйте сбалансированное удобрение (например, 10-10-10) в период активного роста, весной и в начале лета. Это поможет повысить жизнеспособность растений и улучшит количество и качество цветов.

Органическое удобрение  

Комбинируйте минеральные удобрения с органическими, такими как компост, чтобы поддерживать здоровье почвы и обеспечить постоянный доступ к питательным веществам.

Обрезка и уход

Удаление отцветших цветов  

Регулярно удаляйте отцветшие цветы и стебли, чтобы стимулировать образование новых бутонов. Это поможет растению сосредоточить энергию на развитии новых цветков, вместо того чтобы тратить силы на формирование семян.

Обрезка в осенний период  

После окончания цветения, когда листья начинают желтеть, проведите легкую обрезку, чтобы удалить поврежденные или больные листья. Это улучшит внешний вид растения и подготовит его к зимовке.

Защита от вредителей и болезней

Лилейники достаточно стойки к болезням и вредителям, однако иногда могут страдать от тли, паутинного клеща или грибковых заболеваний. Проводите регулярные осмотры и при необходимости применяйте органические средства для защиты растений.

Зимовка

Подготовка к зиме  

В большинстве регионов лилейники стойки к морозам, но для дополнительной защиты укройте их слоем мульчи в зимний период. Это поможет сохранить тепло корней и защитит растения от резких перепадов температуры.

Соблюдая эти советы по уходу за лилейниками, вы сможете наслаждаться их прекрасным цветением на протяжении всего лета и порадовать себя и своих соседей яркими красками своего сада. Регулярный уход, правильное удобрение и внимание к растениям помогут сделать так, чтобы ваши лилейники цвели дольше, чем у соседей, наполняя ваш участок красотой и гармонией. 

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Медведь приносит подарки леснику: каждый год — как по расписанию
Домашние животные
Медведь приносит подарки леснику: каждый год — как по расписанию Аудио 
Кондиционеры устарели: вот что охлаждает дом тише, мягче и экономнее
Недвижимость
Кондиционеры устарели: вот что охлаждает дом тише, мягче и экономнее Аудио 
Скрывался целый век: у Земли нашли второй спутник, но он не такой, как Луна
Наука и техника
Скрывался целый век: у Земли нашли второй спутник, но он не такой, как Луна Аудио 
Популярное
Из салона — сразу в сервис: новые машины, которые рассыпаются на глазах

Некоторые новые авто удивляют не качеством, а количеством поломок уже в первые дни. Рассказываем, какие модели лучше обходить стороной.

Из салона — сразу в сервис: новые машины, которые рассыпаются на глазах
Медведь приносит подарки леснику: каждый год — как по расписанию
Медведь приносит подарки леснику: каждый год — как по расписанию
Лось, которого боятся медведи: в России зафиксировано нечто из другой природы
Она текла миллионы лет: на Марсе нашли реку, которая могла быть колыбелью чужой цивилизации
Мединский — хунте: не устраивайте дешёвый спектакль для бездетных европейских старух Дмитрий Плотников Эксперт оценил притормаживание Россией строительства трёх ТЭЦ в Казахстане Любовь Степушова Невероятный факт: даже землю можно есть. Примеры в истории тому были Сергей Лебедев
Рискуют, но идут: танкеры обходят российские воды после задержания Green Admire
Криштиану Роналду покидает свою команду: известен клуб, куда он может перейти
Плоский живот без зала: два простых упражнения для плоского живота — делаем их, не вставая с кровати
Плоский живот без зала: два простых упражнения для плоского живота — делаем их, не вставая с кровати
Последние материалы
WhatsApp отключился: каким устройствам закрыт доступ
Все активы будут конфискованы в пользу государства: компания Леста игры доигралась
Париж гостеприимен: как бар Les Ambassadeurs может удивить даже искушённых гурманов
Турецкий мужчина покорил соцсети: он каждый день переплывает Босфор по дороге на работу
Вкуснейшее картофельное рагу: раскроем маленький секрет превосходного блюда – ваши гости будут в восторге
Город, в котором крысы больше не враги: сценарий из будущего или кошмар наяву
Степан Меньщиков поведал о сыне Ване, который оказался ему неродным
Время прополки: когда и как часто нужно проверять огород для максимального урожая
Новый маршрут через Мексику: зачем Hyundai первой воспользовалась им
Звезда Универа Мария Кожевникова: именно она стала для актрисы главным кумиром и помогла добиться успеха
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.