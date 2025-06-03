Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новый маршрут через Мексику: зачем Hyundai первой воспользовалась им
Звезда Универа Мария Кожевникова: именно она стала для актрисы главным кумиром и помогла добиться успеха
Всего одна эмоция — и ваши гормоны начинают работать против вас
Легенды вторички: 5 кроссоверов, которые хочется купить даже спустя десятилетие
Лицо устало от вашей усталости? Эта процедура отвечает без слов
Небоскрёб-призрак: как самое красивое здание Дубая осталось без жильцов
Зачем платить? Фонтан, где вместо воды льётся вино
Не сниму розовые очки: экс-жена Тимура Родригеза прокомментировала развод
Чайка погрузилась в чёрное: огромные нефтяные пятна появились в акватории Владивостока

Время прополки: когда и как часто нужно проверять огород для максимального урожая

3:31
Садоводство » Советы

Прополка — один из самых важных этапов ухода за огородом. Она не только помогает контролировать рост сорняков, но и улучшает состояние почвы, способствуя доступу кислорода и влаги к корням ваших культур. Вопрос о том, как часто следует пропалывать огород, зависит от множества факторов, включая климат, тип почвы и выбранные растительные культуры. 

Основные факторы, влияющие на частоту прополки

Рост сорняков  

Частота прополки во многом зависит от интенсивности роста сорняков. Если ваш участок подвергается постоянному увлажнению или используется органическое удобрение, сорняки могут развиваться быстрее. В таких случаях рекомендуется проверять огород минимум раз в неделю.

Сезон года  

Весной и летом сорняки растут наиболее активно, поэтому прополку следует проводить чаще. Осенью, когда растения начинают умирать, частоту можно уменьшить.

Тип почвы  

В рыхлой и легкой почве сорняки могут расти быстрее, чем в более плотной. Также не забывайте, что на богатых питательными веществами участках сорняки будут мельчить быстрее, чем на бедных.

Рекомендованная частота прополки

Мульчирование  

Если вы используете мульчу (например, из соломы, компоста или коры), то частоту прополки можно сократить. Мульча подавляет рост сорняков, и в этом случае достаточно будет проверять участок один раз в две-три недели.

Регулярная проверка  

Чтобы адекватно оценить направление роста сорняков, важно регулярно проверять огород. Старайтесь проверять участок хотя бы раз в неделю в активный сезон, особенно в июне и июле.

Молодые растения  

Особенно важно пропалывать молодые растения, так как сорняки могут забирать у них воду и питательные вещества. Вокруг молодых растений прополку стоит проводить непосредственно перед началом цветения и плодоношения.

Эффективные методы прополки

  • Ручная прополка: самый простой и распространенный метод, который позволяет удалить сорняки, но требует значительных физических усилий.
  • Механические инструменты: можно использовать специализированные инструменты, такие как мотыг, культиваторы или плоскорезы, которые ускорят процесс.
  • Комбинированный подход: применяйте ручную прополку в сочетании с механической, чтобы добиться лучших результатов.

Упрощение процесса

  • Осваивайте технологии мульчирования: использование мульчи не только уменьшает количество сорняков, но и помогает сохранить влагу и улучшает структуру почвы.
  • Посев культур с плотно расположенными рядами: крупные растения, такие как помидоры или огурцы, могут затенять условные растущие сорняки, тем самым снижая их рост.
  • Заботьтесь о здоровье почвы: здоровая почва с высоким содержанием органических веществ будет менее восприимчива к появлению сорняков.

Прополка огорода является важным аспектом ухода за растениями и поддержания здоровья почвы. Оптимальная частота прополки зависит от множества факторов, но регулярная проверка участка поможет вам вовремя выявлять и удалять сорняки. Важно использовать эффективные методы борьбы с сорняками и не забывать о мульчировании. 

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Кондиционеры устарели: вот что охлаждает дом тише, мягче и экономнее
Недвижимость
Кондиционеры устарели: вот что охлаждает дом тише, мягче и экономнее Аудио 
Ошибка, которую совершают почти все: как решить задачу 10 × 10 ÷ 10 + 10 × 10 - 10
Наука и техника
Ошибка, которую совершают почти все: как решить задачу 10 × 10 ÷ 10 + 10 × 10 - 10
Не Марс и не Луна: это ледяное место удивило возможностью выжить без костюма
Наука и техника
Не Марс и не Луна: это ледяное место удивило возможностью выжить без костюма Аудио 
Популярное
Из салона — сразу в сервис: новые машины, которые рассыпаются на глазах

Некоторые новые авто удивляют не качеством, а количеством поломок уже в первые дни. Рассказываем, какие модели лучше обходить стороной.

Из салона — сразу в сервис: новые машины, которые рассыпаются на глазах
Медведь приносит подарки леснику: каждый год — как по расписанию
Медведь приносит подарки леснику: каждый год — как по расписанию
Лось, которого боятся медведи: в России зафиксировано нечто из другой природы
Она текла миллионы лет: на Марсе нашли реку, которая могла быть колыбелью чужой цивилизации
Мединский — хунте: не устраивайте дешёвый спектакль для бездетных европейских старух Дмитрий Плотников Эксперт оценил притормаживание Россией строительства трёх ТЭЦ в Казахстане Любовь Степушова Невероятный факт: даже землю можно есть. Примеры в истории тому были Сергей Лебедев
Рискуют, но идут: танкеры обходят российские воды после задержания Green Admire
Криштиану Роналду покидает свою команду: известен клуб, куда он может перейти
Плоский живот без зала: два простых упражнения для плоского живота — делаем их, не вставая с кровати
Плоский живот без зала: два простых упражнения для плоского живота — делаем их, не вставая с кровати
Последние материалы
Лицо устало от вашей усталости? Эта процедура отвечает без слов
Небоскрёб-призрак: как самое красивое здание Дубая осталось без жильцов
Зачем платить? Фонтан, где вместо воды льётся вино
Чайка погрузилась в чёрное: огромные нефтяные пятна появились в акватории Владивостока
Не сниму розовые очки: экс-жена Тимура Родригеза прокомментировала развод
Эти специи портят квас за секунду — а вы думали, что добавляете аромат
Бюджетная комиссия рассматривала штаты Думы и произвела значительные сокращения… — писала газета Русское слово 4 июня 1907 года
Секрет идеального шашлыка не в специях — всё решают часы
Диета, от которой появляются прыщи: вот какие продукты лучше исключить
Сохраняем влагу в жару: как мульча поможет вашим помидорам и огурцам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.