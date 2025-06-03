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Ваша земля в безопасности: как правильно бороться с борщевиком и не получить ожоги

3:46
Садоводство » Советы

Борщевик, особенно его сорта, такие как борщевик Сосновского, стал настоящей проблемой для садоводов и владельцев участков в ряде регионов. Это растение не только заполоняет сады и огороды, но и представляет серьёзную угрозу для здоровья человека. Его сок может вызвать сильные ожоги кожи при попадании на солнечный свет. Поэтому важно уметь эффективно бороться с этим инвазивным видом. 

Сад, огород
Фото: Own work by Wknight94 talk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сад, огород

Механические методы

Вырезка  

Один из самых простых способов — ручная вырезка борщевика. Однако этот метод требует тщательности:

  • Используйте перчатки и защитные очки, чтобы избежать контакта с соком.
  • Срезайте растения у корня, предпочтительно в начале лета, когда борщевик только начинает развиваться.
  • После вырезки обязательно собирайте и утилизируйте срезанные части растения, чтобы предотвратить их укоренение.

Распашка почвы  

Если борщевик заполонил значительную площадь, можно использовать плуг или культиватор для разрыхления почвы. Этот метод помогает уничтожить корни и затрудняет восстановление растения. Однако распахиванию также нужно уделять внимание, чтобы не повредить соседние культуры.

Химические методы

Гербициды  

Использование химических средств — один из самых эффективных способов борьбы с борщевиком. Обратите внимание на следующие рекомендации:

  • Выбирайте системные гербициды, которые проникают в корневую систему растения и уничтожают его. Например, средства на основе глифосата.
  • Наносите гербициды в период активного роста борщевика, лучше всего в конце весны или начале лета.
  • Обязательно придерживайтесь инструкций на упаковке и используйте средства в защитной одежде.

Профилактика  

Существуют специализированные гербициды, которые можно использовать для профилактики. Их можно наносить там, где борщевик появляется регулярно, чтобы предотвратить его повторное распространение на вашей территории.

Биологические методы

Введение естественных врагов  

Некоторые районы используют биологические методы борьбы с борщевиком, включая введение естественных врагов, таких как определенные виды жуков или насекомых, которые поедают борщевик. Однако этот метод требует тщательной оценки и экспертизы, поскольку может негативно сказаться на экосистеме.

Мульчирование  

При наличии небольших участков борщевика мульчирование может быть успешным методом. Укройте область толстым слоем органической мульчи, чтобы затенить корни и ограничить доступ света. Это поможет подавить подземные части растения и предотвратит его рост.

Профилактика повторного появления

После борьбы с борщевиком важно предпринять меры, чтобы он не вернулся:

  • Регулярно проверяйте участок на наличие новых растений и сразу принимайте меры.
  • Уместно засаживать участок другими растениями, которые будут конкурировать с борщевиком, не давая ему разрастаться.
  • Обрабатывайте почву и поддерживайте её в здоровом состоянии, что также поможет предотвратить рост сорняков.

Борщевик — опасное и агрессивное растение, склонное быстро заполнять территорию. Эффективная борьба с ним требует комплексного подхода: механических, химических и биологических методов. Однако будьте осторожны и соблюдайте меры предосторожности, работая с этим растением. Применяя вышеописанные методы, вы сможете защитить свой сад от угрозы, которую представляет борщевик, и восстановить баланс на своём участке.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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