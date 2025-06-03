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Секатор в помощь: как ухаживать за огурцами, чтобы собирать ведро с куста

2:12
Садоводство

Выращивание огурцов — это настоящее удовольствие: свежие, хрустящие овощи приносят радость и вкус в ваш сад. Однако чтобы получить обильный и здоровый урожай, важно не просто посадить растения, но и приложить немного усилий — прищипывать и подвязывать их.

Огурец
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Огурец

Почему это важно?

Мой сосед-садовод объяснил: прищипывание и подвязывание помогает огурцам:

  • расти упорядоченно и рационально расходовать энергию;

  • формировать больше плодов, а не "уйти в рост”;

  • улучшать циркуляцию воздуха между листьями, уменьшая риск грибковых болезней.

Таким образом, эти простые действия делают растения не только более красивыми, но и гораздо более продуктивными.

Как прищипывать правильно?

Лучше всего обрезать лишние листья, когда у растения появляются 2-3 побега. Чем раньше — тем лучше! Как только листья станут больше, возьмите секатор и укоротите их на 1-2 см от основного стебля. Если ваши огурцы растут в теплице, следите, чтобы они не поднимались выше 2 метров. Когда растение достигнет этой высоты, отщипните главный побег — так оно начнет разрастаться в стороны, а не вверх.

Когда прищипывать?

Самое подходящее время — фаза активного роста, когда растение интенсивно развивается. Важно не пропустить момент:

  • слишком раннее прищипывание может замедлить рост;

  • слишком позднее — растение уже потратит энергию на лишние побеги.

Зачем все это?

Прищипывание и подвязывание — залог не только красивых, но и здоровых растений:

  • меньше заболеваний;

  • более качественные и вкусные плоды;

  • более удобный сбор урожая.

Кроме того, кусты огурцов будут выглядеть аккуратно, украшая ваш участок.

Если вы мечтаете о хрустящих, свежих огурцах, которые с гордостью сможете собирать, помните: подвязывание и прищипывание побегов — ключ к успеху. Уделяйте внимание растениям — и скоро вас порадует богатый урожай!

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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