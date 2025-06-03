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Антуриум молчит? Добавьте это в воду — и он зацветёт, как на зло соседям

2:03
Садоводство

Антуриум может стать настоящей звездой подоконника, но только если знать его слабости. Это растение не любит банального ухода — ему нужны особые условия и внимание. Но главный секрет пышного цветения прячется не в дорогих смесях из магазина, а… на вашей кухне.

Антуриум
Фото: commons.wikimedia.org by DeltaSquad833, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Антуриум

Цветок, который просыпается от муки

Яркие, блестящие цветы антуриума не появляются сами по себе. Чтобы растение зацвело, ему нужны регулярные подкормки. Не спешите покупать сложные удобрения — сначала попробуйте простое домашнее средство. Вам понадобится всего одна ложка рисовой муки и немного воды. Этот нехитрый эликсир способен запустить цепную реакцию роста, и вскоре вы увидите, как на растении распускается один цветок за другим.

Как приготовить домашнюю подкормку

Рецепт максимально простой:

  • В литре воды растворите 1 чайную ложку рисовой муки.
  • Перемешайте до полного растворения.
  • Полученным раствором поливайте антуриум один раз в 4-6 недель вместо обычной воды.

Важно: используйте рисовую муку без добавок вроде соли или сахара. И внимательно следите за реакцией растения — если листья начали желтеть или появились пятна, стоит прекратить подкормку.

Почему это работает

Рисовая мука содержит необходимые для цветения и роста элементы:

  • Калий и фосфор — активизируют образование бутонов и укрепляют корни.
  • Витамины группы B и минералы — улучшают общее состояние растения.
  • Дополнительный бонус — она улучшает структуру почвы, делая её более рыхлой и влагоёмкой.

Антуриум щедро откликается на заботу. Достаточно раз в месяц налить в горшок с растением этот "волшебный" раствор — и зелёный питомец начнёт благодарить пышным цветением. Иногда красота действительно начинается с ложки муки.

Уточнения

Анту́риум (лат. Anthúrium) — род вечнозелёных растений семейства Ароидные, или Аронниковые (Araceae).

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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