Антуриум молчит? Добавьте это в воду — и он зацветёт, как на зло соседям

Антуриум может стать настоящей звездой подоконника, но только если знать его слабости. Это растение не любит банального ухода — ему нужны особые условия и внимание. Но главный секрет пышного цветения прячется не в дорогих смесях из магазина, а… на вашей кухне.
Яркие, блестящие цветы антуриума не появляются сами по себе. Чтобы растение зацвело, ему нужны регулярные подкормки. Не спешите покупать сложные удобрения — сначала попробуйте простое домашнее средство. Вам понадобится всего одна ложка рисовой муки и немного воды. Этот нехитрый эликсир способен запустить цепную реакцию роста, и вскоре вы увидите, как на растении распускается один цветок за другим.
Рецепт максимально простой:
Важно: используйте рисовую муку без добавок вроде соли или сахара. И внимательно следите за реакцией растения — если листья начали желтеть или появились пятна, стоит прекратить подкормку.
Рисовая мука содержит необходимые для цветения и роста элементы:
Антуриум щедро откликается на заботу. Достаточно раз в месяц налить в горшок с растением этот "волшебный" раствор — и зелёный питомец начнёт благодарить пышным цветением. Иногда красота действительно начинается с ложки муки.
Анту́риум (лат. Anthúrium) — род вечнозелёных растений семейства Ароидные, или Аронниковые (Araceae).
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