Замиокулькас замолчал? Полей его этим — и он заговорит листьями

1:53 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Замиокулькас — тот ещё упрямец. Он может стоять в углу комнаты, не жаловаться и жить своей жизнью, но если листья не растут — значит, что-то пошло не так. А ведь густая, зелёная шапка — его главное украшение. Хорошая новость: вернуть цветку "жизнь" можно с помощью простого домашнего удобрения.

Фото: ZipcodeZoo.com by David J. Stang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Замиокулькас

Что любит замиокулькас

Он обожает рыхлую, плодородную почву и простор. Пересаживать лучше в керамический горшок, чуть больше прежнего. Освещение должно быть мягким: не прямое солнце, но и не глухая тень. При 25°C он чувствует себя отлично, а вот при +5°C уже может не выжить. Листья тянутся к свету — поворачивайте горшок время от времени.

Полив: не переборщи

Главное правило — не заливать. Замиокулькас проще переживёт засуху, чем избыток воды. Лейте, когда земля сверху полностью сухая. Лучше — водой комнатной температуры. А ещё он любит лёгкое опрыскивание.

Почему не растёт

Если новых листьев нет, проверьте:

— не тесно ли корням в горшке,

— хватает ли света,

— сбалансирован ли полив,

— правильна ли кислотность почвы.

Если всё хорошо, а роста нет — пора подкормить. Поможет простая смесь на основе желатина.

Рецепт домашнего удобрения

Растворите чайную ложку желатина в стакане горячей воды (не кипятка). Когда остынет, добавьте 3 стакана холодной воды и полейте цветок. Повторяйте раз в месяц. Желатин богат азотом, а он нужен для роста зелени, укрепления листьев и стимуляции новых побегов.

Этот простой ритуал оживит даже самого ленивого замиокулькаса — он снова станет ярким, блестящим и радующим глаз.

Уточнения

Замиоку́лькас (лат. Zamiocúlcas) — монотипный род растений семейства Ароидные (Araceae), представленный единственным видом замиокулькас замиели́стный (Zamioculcas zamiifolia), происходящим из тропической Африки.

