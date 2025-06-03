Замиокулькас замолчал? Полей его этим — и он заговорит листьями

Замиокулькас — тот ещё упрямец. Он может стоять в углу комнаты, не жаловаться и жить своей жизнью, но если листья не растут — значит, что-то пошло не так. А ведь густая, зелёная шапка — его главное украшение. Хорошая новость: вернуть цветку "жизнь" можно с помощью простого домашнего удобрения.
Он обожает рыхлую, плодородную почву и простор. Пересаживать лучше в керамический горшок, чуть больше прежнего. Освещение должно быть мягким: не прямое солнце, но и не глухая тень. При 25°C он чувствует себя отлично, а вот при +5°C уже может не выжить. Листья тянутся к свету — поворачивайте горшок время от времени.
Главное правило — не заливать. Замиокулькас проще переживёт засуху, чем избыток воды. Лейте, когда земля сверху полностью сухая. Лучше — водой комнатной температуры. А ещё он любит лёгкое опрыскивание.
Если новых листьев нет, проверьте:
— не тесно ли корням в горшке,
— хватает ли света,
— сбалансирован ли полив,
— правильна ли кислотность почвы.
Если всё хорошо, а роста нет — пора подкормить. Поможет простая смесь на основе желатина.
Растворите чайную ложку желатина в стакане горячей воды (не кипятка). Когда остынет, добавьте 3 стакана холодной воды и полейте цветок. Повторяйте раз в месяц. Желатин богат азотом, а он нужен для роста зелени, укрепления листьев и стимуляции новых побегов.
Этот простой ритуал оживит даже самого ленивого замиокулькаса — он снова станет ярким, блестящим и радующим глаз.
Замиоку́лькас (лат. Zamiocúlcas) — монотипный род растений семейства Ароидные (Araceae), представленный единственным видом замиокулькас замиели́стный (Zamioculcas zamiifolia), происходящим из тропической Африки.
На дне турецкого озера нашли крепость, способную изменить представления о древних цивилизациях. Кто построил её и почему она до сих пор стоит?