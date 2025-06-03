Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Подозрительная смерть: внезапно умерла звезда Дома-2 Кристина Белая
Выстрадали кубок: Юрий Лоза высказался о победе ЦСКА
Они ценят себя — деньги второстепенны: эксперт о приоритетах молодых специалистов
Этот 10-минутный комплекс эффективнее бега на 70% — утверждают в NASA
Цыплёнок в грибном соусе: уют на сковородке
Стиральная машина пахнет как болотце? Маленький стаканчик этой жидкости — и она задышит по-новому
Гардероб, который подводит: какие вещи превращают стильную женщину в карикатуру
Скандал с данными: как продажа билетов на Би-2 оборачивается утечкой личной информации
Соблазнила Мишу: источники раскрыли детали отношений Дарьи Белоусовой и Михаила Ефремова

Замиокулькас замолчал? Полей его этим — и он заговорит листьями

1:53
Садоводство

Замиокулькас — тот ещё упрямец. Он может стоять в углу комнаты, не жаловаться и жить своей жизнью, но если листья не растут — значит, что-то пошло не так. А ведь густая, зелёная шапка — его главное украшение. Хорошая новость: вернуть цветку "жизнь" можно с помощью простого домашнего удобрения.

Замиокулькас
Фото: ZipcodeZoo.com by David J. Stang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Замиокулькас

Что любит замиокулькас

Он обожает рыхлую, плодородную почву и простор. Пересаживать лучше в керамический горшок, чуть больше прежнего. Освещение должно быть мягким: не прямое солнце, но и не глухая тень. При 25°C он чувствует себя отлично, а вот при +5°C уже может не выжить. Листья тянутся к свету — поворачивайте горшок время от времени.

Полив: не переборщи

Главное правило — не заливать. Замиокулькас проще переживёт засуху, чем избыток воды. Лейте, когда земля сверху полностью сухая. Лучше — водой комнатной температуры. А ещё он любит лёгкое опрыскивание.

Почему не растёт

Если новых листьев нет, проверьте:

— не тесно ли корням в горшке,
— хватает ли света,
— сбалансирован ли полив,
— правильна ли кислотность почвы.

Если всё хорошо, а роста нет — пора подкормить. Поможет простая смесь на основе желатина.

Рецепт домашнего удобрения

Растворите чайную ложку желатина в стакане горячей воды (не кипятка). Когда остынет, добавьте 3 стакана холодной воды и полейте цветок. Повторяйте раз в месяц. Желатин богат азотом, а он нужен для роста зелени, укрепления листьев и стимуляции новых побегов.

Этот простой ритуал оживит даже самого ленивого замиокулькаса — он снова станет ярким, блестящим и радующим глаз.

Уточнения

Замиоку́лькас (лат. Zamiocúlcas) — монотипный род растений семейства Ароидные (Araceae), представленный единственным видом замиокулькас замиели́стный (Zamioculcas zamiifolia), происходящим из тропической Африки.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера
Наука и техника
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера Аудио 
Лук вырос с кулак — и всё благодаря одной ложке того, что обычно выкидывают
Садоводство, цветоводство
Лук вырос с кулак — и всё благодаря одной ложке того, что обычно выкидывают Аудио 
Шестилапое чудо вышло из леса: деревня замерла, а учёные — оживились
Домашние животные
Шестилапое чудо вышло из леса: деревня замерла, а учёные — оживились Аудио 
Популярное
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера

На дне турецкого озера нашли крепость, способную изменить представления о древних цивилизациях. Кто построил её и почему она до сих пор стоит?

Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Ошибка, которую совершают почти все: как решить задачу 10 × 10 ÷ 10 + 10 × 10 - 10
Италия закрывает двери: жесткие ограничения на поездки для туристов
Невероятный факт: даже землю можно есть. Примеры в истории тому были Сергей Лебедев Молчание ягнят: США выясняют, был ли американский след в ударах Киева по России Дмитрий Плотников Америка кусает первой: Трамп как хищник мировой политики Юрий Бочаров
Скрывался целый век: у Земли нашли второй спутник, но он не такой, как Луна
Шестилапое чудо вышло из леса: деревня замерла, а учёные — оживились
Проверили на износ: какое масло оставило мотор в порядке — простое или элитное
Проверили на износ: какое масло оставило мотор в порядке — простое или элитное
Последние материалы
Накопительную пенсию выплатить наследникам: в Госдуме предлагают расширение возможностей
Коллайдер раскрыл секрет, который может разрушить привычную физику
Не хотите возиться с духовкой? Этот кофейный торт — ваш лучший выбор
Женщинам нетяжело: Тина Канделаки высказалась о материнстве
Ежедневно, раз в неделю или реже: как часто нужно взвешиваться для контроля веса при похудении
Потрясающие результаты без тяжёлых весов: японское упражнение для осанки и укрепления корпуса
Пышный, тонкий, кружевной — всё про один блин, если тесто замесить по-умному
Соль в мыло — и магия началась: посуда засияет, а губка не сгниёт
ТОП-5 самых страшных грузовиков всех времён: машины, от которых бегут даже смельчаки
Лето только началось, а крыжовник уже работает как на фабрике — в чём секрет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.