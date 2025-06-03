Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Всего 9 дней, которые изменят ваше восприятие Франции: Париж и Нормандия в одном маршруте
Мнение диетолога: почему эти 4 популярных продукта не такие полезные, как принято считать
Семья Берлускони продает Монцу: мы потратили много денег на мечту Сильвио
Рискуют, но идут: танкеры обходят российские воды после задержания Green Admire
Где-то в прихожей прячется идеальное место для чтения — вот как его найти
Виктория Боня поддержала Агату Муцениеце на фоне семейной драмы
Как старые продукты могут спасти ваш сад: секреты эффективного использования
От Сан-Себастьяна до Памплоны: уникальное путешествие по баскским странам за 9 дней
Одним глотком — по лени и жиру: напиток, о котором звёзды не хотят говорить вслух

Забудьте про обычный грунт: узнайте, какой субстрат подходит для орхидей

3:55
Садоводство » Комнатные цветы

Орхидеи — это удивительные и экзотические растения, которые радуют своих хозяев своими яркими цветами и необычной формой. Чтобы орхидеи чувствовали себя комфортно и росли здоровыми, очень важно подобрать для них правильный грунт. Многие любители флоры предпочитают готовить субстрат для орхидей самостоятельно, так как это позволяет создать оптимальные условия для корней.

Девушка с орхидеей
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка с орхидеей

Почему обычный грунт не подходит для орхидей?

Орхидеи в природе привыкли расти не на земле, а на деревьях, что обозначает, что их корни получают воздух и влагу в основном через субстрат, на котором они растут. Обычный грунт для комнатных растений часто бывает слишком плотным и удерживает слишком много влаги, что может привести к гниению корней. Поэтому важно использовать легкий и пористый субстрат, который обеспечит хорошую аэрацию и дренаж.

Компоненты грунта для орхидей

Чтобы приготовить идеальный состав субстрата для орхидей, вам понадобятся следующие компоненты:

  • Корки сосны или ели: порезанные на небольшие куски корки деревьев обеспечивают дренаж и хорошую вентиляцию для корней. Их необходимо предварительно промыть и просушить.
  • Фагнум (торфяной мох): этот компонент добавляет влагу и помогает удерживать её. Фагнум также способствует поддержанию нужного уровня кислорода в корной системе.
  • Перлит или вермикулит: эти компоненты улучшают дренаж и способствуют удержанию влаги. Они делают смесь легкой и рыхлой.
  • Кокосовый субстрат: он хорошо удерживает влагу, обладает хорошей воздухопроницаемостью и является экологически чистым материалом.
  • Гравий или керамзит: они служат для дренирования внизу горшка и предотвращают застой воды.

Рецепт идеального грунта для орхидей

Теперь, имея список компонентов, можно приступить к приготовлению грунта. Универсальной формулы нет, поскольку разные виды орхидей могут требовать небольших изменений в соотношении компонентов, но мы рассмотрим один из наиболее распространенных рецептов:

Ингредиенты:

  • 2 части корки сосны
  • 1 часть фагнума
  • 1 часть перлита или вермикулита
  • 1 часть кокосового субстрата

Приготовление:

  1. Все компоненты тщательно промойте, особенно кору сосны, чтобы удалить остатки смол и загрязнения.
  2. Измельчите кору на кусочки размером 1-2 см.
  3. В большой емкости смешайте все компоненты, чтобы образовать однородную массу.
  4. При необходимости добавьте больше перлита или вермикулита, если получите слишком тяжелую смесь.
  5. Убедитесь, что субстрат хорошо проветривается и легко рассыпается в руках.

Советы по использованию

  • Установка дренажа: перед посадкой орхидеи в новый грунт убедитесь, что в горшке установлен дренаж из гравия или керамзита. Это поможет избежать застойной воды.
  • Поддерживайте уровень влажности: убедитесь, что субстрат не пересыхает полностью, но и не остаётся слишком влажным, чтобы избежать гниения корней.
  • Подкормка: используйте жидкие удобрения в поливной воде в период активного роста орхидей — это придаст вашим растениям жизненную силу.

Приготовление грунта для орхидей своими руками — это увлекательный и полезный процесс, который позволяет создать идеальные условия для ваших зеленых красавиц. Благодаря правильному субстрату орхидеи будут расти здоровыми, радовать вас своим цветением и дарить положительные эмоции. Не забывайте следить за состоянием ваших растений и корректировать состав грунта при необходимости. Успехов в вашем садоводческом начинании!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Они снова вышли на берег: рыбы с ногами, которых природа не отпускает в воду
Домашние животные
Они снова вышли на берег: рыбы с ногами, которых природа не отпускает в воду Аудио 
Груша не даёт плодов? Возможно, рядом растёт её главный конкурент
Садоводство, цветоводство
Груша не даёт плодов? Возможно, рядом растёт её главный конкурент Аудио 
Остановка через 6 недель: немецкие автозаводы оказались на грани из-за Китая
Экономика и бизнес
Остановка через 6 недель: немецкие автозаводы оказались на грани из-за Китая Аудио 
Популярное
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера

На дне турецкого озера нашли крепость, способную изменить представления о древних цивилизациях. Кто построил её и почему она до сих пор стоит?

Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Ошибка, которую совершают почти все: как решить задачу 10 × 10 ÷ 10 + 10 × 10 - 10
Италия закрывает двери: жесткие ограничения на поездки для туристов
Итог Стамбула — был ли ультиматум Киеву? Любовь Степушова Утечка века: Киев сначала сел за стол переговоров, а потом выбросил его в окно Дмитрий Плотников Аномальное потепление захлестнёт регионы России: где будет жарче всего Игорь Буккер
Скрывался целый век: у Земли нашли второй спутник, но он не такой, как Луна
Оно стоило втрое дешевле — и оказалось втрое надёжнее: разоблачаем масла-лидеры
Морской крокодил против большой белой акулы: кто окажется сильнее в схватке
Морской крокодил против большой белой акулы: кто окажется сильнее в схватке
Последние материалы
Как старые продукты могут спасти ваш сад: секреты эффективного использования
От Сан-Себастьяна до Памплоны: уникальное путешествие по баскским странам за 9 дней
Одним глотком — по лени и жиру: напиток, о котором звёзды не хотят говорить вслух
Оладьи из цуккини и моркови: 5 секретов для пользы, хрустящей корочки и нежности внутри
Лучшая техника для бездорожья: проверенные модели 2025 года
Крылья надежды: как один шотландский сад стал убежищем для исчезающего вида
Бумажные полотенца подходят к концу: все профессиональные уборщики перешли на микрофибру
Эти приборы пожирают ваши деньги, даже когда выключены! Вот как остановить скрытое энергопохищение
Непредсказуемость правительства и глобализация: надвигается новый кризис
Три простых упражнения, которые должен делать каждый в 60 лет, чтобы быть сильным всю жизнь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.