Почему гладиолусы зацветут только при соблюдении этих простых правил

3:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Гладиолусы — это однолетние (хотя некоторые виды могут быть многолетними) цветочные растения, известные своими яркими и эффектными цветами, которые могут превратить любой участок в настоящий цветочный рай. Правильная посадка гладиолусов в открытый грунт — это залог их здорового роста и обильного цветения.

Фото: commons.wikimedia.org by Senet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Розовые гладиолусы

Подбор места и времени для посадки

Выбор места: гладиолусы любят солнечные участки, поэтому выбирайте место, где растения будут получать достаточно света в течение дня. Также стоит учитывать, что они чувствуют себя лучше на хорошо дренированных, питательных почвах. Избегайте участков с застойной водой

Время посадки: обычно гладиолусы высаживают в открытый грунт в конце апреля — начале мая, когда минует угроза заморозков и почва прогреется до 10-12°C. Эти цветы чувствуют себя лучше при температуре 20-25°C.

Подготовка почвы

Перед посадкой гладиолусов необходимо подготовить почву:

Перекопка: перекопайте участок на глубину 25-30 см, чтобы улучшить аэрацию почвы.

Удобрение: добавьте в почву органические удобрения (компост, перегной) и минеральные удобрения, такие как фосфор и калий. Это обеспечит растениям необходимые питательные вещества для роста.

Проверка pH: гладиолусы предпочитают нейтральные или слабо кислые почвы (pH 6-7). Если ваш грунт слишком кислый, добавьте известь.

Выбор и подготовка клубней

Клубни: для посадки выбирайте здоровые клубни гладиолусов. Они должны иметь размер минимум 3-4 см и быть без повреждений или гнили. Перед посадкой полезно провести дезинфекцию клубней, обработав их раствором марганцовки или фунгицидом.

Проращивание: хотя это не является обязательным этапом, предварительное проращивание клубней поможет ускорить процесс цветения. Для этого поместите клубни в теплое и влажное место на 1-2 недели перед посадкой.

Процесс посадки

Глубина: клубни гладиолусов высаживаются на глубину около 10-15 см. Чем больше клубень, тем глубже его следует посадить.

Расстояние: учитывайте расстояние между клубнями; рекомендуется оставлять 15-25 см между ними, чтобы обеспечить достаточное пространство для роста и развития растения.

Выбор направления: правильная ориентация клубня также важна. Поместите клубень в лунку вертикально, чтобы он рост вверх.

Уход за гладиолусами после посадки

После посадки важно обеспечить гладиолусам должный уход: