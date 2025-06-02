Перец мстит за забытый полив: урожай под угрозой, если не сделать одно действие

Культура упрямая, но благодарная — именно так можно описать перец. Чтобы он дал сочные, крепкие плоды, не нужно быть агрономом. Достаточно соблюдать несколько правил — без фанатизма, но с вниманием.
Перец не терпит пересушенной почвы. Засуха = стресс = сброшенные завязи. Поливайте раз в неделю, ориентируясь на погоду. Используйте распылитель: в отличие от помидоров, перец спокойно реагирует на увлажнение по листьям.
Норма расхода — 30-40 л на м², то есть около 4 л на куст.
Да-да, не нужно "кормить" перец каждый выходной. Вот оптимальная схема:
Через 2 недели после высадки:
Во время формирования плодов:
Корневая система перца нуждается в кислороде. Раз в неделю рыхлите почву на глубину 5-7 см, аккуратно, чтобы не повредить корни. Это помогает усвоению всех полезных веществ.
Не нужно сложных схем. Перец формируют на 3-4 стебля. Нижние побеги оставляют, остальное удаляют. И один важный шаг: удалите первый цветок, который появляется в развилке стеблей. Это позволит растению направить силы на мощное цветение и урожай.
Секрет успеха не в количестве удобрений, а в стабильности. Вода, воздух, минимум удобрений и немного внимания — и перец обязательно отблагодарит вас урожаем.
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