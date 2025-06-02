Перец мстит за забытый полив: урожай под угрозой, если не сделать одно действие

2:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Культура упрямая, но благодарная — именно так можно описать перец. Чтобы он дал сочные, крепкие плоды, не нужно быть агрономом. Достаточно соблюдать несколько правил — без фанатизма, но с вниманием.

Фото: commons.wikimedia.org by Léna, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Перец

Полив — не просто вода, а залог урожая

Перец не терпит пересушенной почвы. Засуха = стресс = сброшенные завязи. Поливайте раз в неделю, ориентируясь на погоду. Используйте распылитель: в отличие от помидоров, перец спокойно реагирует на увлажнение по листьям.

Норма расхода — 30-40 л на м², то есть около 4 л на куст.

Подкормка — всего два раза за сезон

Да-да, не нужно "кормить" перец каждый выходной. Вот оптимальная схема:

Через 2 недели после высадки:

2 ч. л. мочевины + 2 ч. л. двойного суперфосфата на 10 л воды.

По 1 л под куст.

Во время формирования плодов:

2 ч. л. аммиачной селитры + 5 ч. л. суперфосфата + 4 ч. л. сульфата калия на 10 л.

Тоже по литру на растение.

Рыхление — воздух к корням, не к сорнякам

Корневая система перца нуждается в кислороде. Раз в неделю рыхлите почву на глубину 5-7 см, аккуратно, чтобы не повредить корни. Это помогает усвоению всех полезных веществ.

Формирование — всё просто

Не нужно сложных схем. Перец формируют на 3-4 стебля. Нижние побеги оставляют, остальное удаляют. И один важный шаг: удалите первый цветок, который появляется в развилке стеблей. Это позволит растению направить силы на мощное цветение и урожай.

Секрет успеха не в количестве удобрений, а в стабильности. Вода, воздух, минимум удобрений и немного внимания — и перец обязательно отблагодарит вас урожаем.

Уточнения

Кра́сный о́стрый пе́рец (пе́рец чи́ли) — свежие или высушенные плоды определённых сортов тропического полукустарника Capsicum annuum (syn. Capsicum frutescens); пряность, имеющая жгучий вкус.

