Один утренний ритуал — и кусты перца покрылись бутонами

2:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выглядит слабо — а даст мощно. Даже хилые кустики перца способны буквально взорваться в росте за считанные дни. Но никакой магии: всё дело в одном доступном растворе, который можно приготовить дома за пару минут.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Сладкий перец

Летний период — активное время цветения и плодоношения. И вместо привычного полива стоит применить более эффективную тактику: опрыскивание специальным раствором, пробуждающим внутренние силы растения.

Что добавить в воду, чтобы перцы начали "просыпаться"

Никаких редких удобрений.

Всё, что понадобится:

1 грамм борной кислоты (продаётся в любой аптеке)

2 столовые ложки сахара

1 литр горячей воды (температура — около 50-60°C)

Растворяем борную кислоту в воде, добавляем сахар, перемешиваем и охлаждаем. Полученным составом щедро опрыскиваем кусты ранним утром, пока солнце не начало жарить. Через 3 дня повторяем. Уже через неделю результат будет заметен: в 2-3 раза больше бутонов и цветков.

Почему это работает:

Бор стимулирует образование завязей и предотвращает осыпание цветов

Сахар привлекает насекомых-опылителей, усиливая естественное опыление

Дополнительная подпитка — зольный настой

Чтобы не только верхняя часть росла, но и корни крепли, под каждый куст рекомендуется вылить по 0,5 литра настоя золы (на 5 л воды — 1 стакан золы). Это ускорит созревание плодов и укрепит весь куст.

Чего делать не стоит

Никаких азотных удобрений! Они усиливают рост листьев, но тормозят формирование плодов. Лучше слегка замульчировать землю перепревшим компостом — он удержит влагу и будет питать растения постепенно.

Проверено: перцы созревают на 2-3 недели раньше

Если следовать всем шагам, уже через неделю перцы обгонят своих соседей по грядке, а первые крупные плоды можно будет снять почти на месяц раньше обычного срока.

Уточнения

Кра́сный о́стрый пе́рец (пе́рец чи́ли) — свежие или высушенные плоды определённых сортов тропического полукустарника Capsicum annuum (syn. Capsicum frutescens); пряность, имеющая жгучий вкус.

