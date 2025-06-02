Один утренний ритуал — и кусты перца покрылись бутонами

Выглядит слабо — а даст мощно. Даже хилые кустики перца способны буквально взорваться в росте за считанные дни. Но никакой магии: всё дело в одном доступном растворе, который можно приготовить дома за пару минут.
Летний период — активное время цветения и плодоношения. И вместо привычного полива стоит применить более эффективную тактику: опрыскивание специальным раствором, пробуждающим внутренние силы растения.
Никаких редких удобрений.
Всё, что понадобится:
1 грамм борной кислоты (продаётся в любой аптеке)
2 столовые ложки сахара
1 литр горячей воды (температура — около 50-60°C)
Растворяем борную кислоту в воде, добавляем сахар, перемешиваем и охлаждаем. Полученным составом щедро опрыскиваем кусты ранним утром, пока солнце не начало жарить. Через 3 дня повторяем. Уже через неделю результат будет заметен: в 2-3 раза больше бутонов и цветков.
Почему это работает:
Бор стимулирует образование завязей и предотвращает осыпание цветов
Сахар привлекает насекомых-опылителей, усиливая естественное опыление
Чтобы не только верхняя часть росла, но и корни крепли, под каждый куст рекомендуется вылить по 0,5 литра настоя золы (на 5 л воды — 1 стакан золы). Это ускорит созревание плодов и укрепит весь куст.
Никаких азотных удобрений! Они усиливают рост листьев, но тормозят формирование плодов. Лучше слегка замульчировать землю перепревшим компостом — он удержит влагу и будет питать растения постепенно.
Если следовать всем шагам, уже через неделю перцы обгонят своих соседей по грядке, а первые крупные плоды можно будет снять почти на месяц раньше обычного срока.
Кра́сный о́стрый пе́рец (пе́рец чи́ли) — свежие или высушенные плоды определённых сортов тропического полукустарника Capsicum annuum (syn. Capsicum frutescens); пряность, имеющая жгучий вкус.
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