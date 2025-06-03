Арбузы с грядки без теплицы? Возможно, если делать это с рассадой

Выращивание арбузов кажется сложным только на первый взгляд. На самом деле эти сладкие плоды вполне реально получить даже в северных регионах — главное знать несколько хитростей.

Фото: upload.wikimedia.org by Belorus frs, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Арбуз на огороде

1. Подготовка семян

Начинайте с правильного выбора сорта — подойдут северные, скороспелые.

Перед посадкой семена нужно "закалить": на час в горячую воду, потом — на такой же срок в холодную. После — обеззараживание и выдержка во влажной ткани около 4 дней до набухания.

2. Условия для рассады

Как только у рассады появятся два настоящих листочка, пересаживайте её на солнечную сторону огорода. Почва должна быть рыхлой и тёплой, а поблизости не должно быть сорняков, кустарников или многолетников — они могут мешать росту.

3. Укрытие при посадке в грунт

Если вы сразу сеете семена в открытый грунт, обязательно позаботьтесь о временном укрытии. Без него нежные ростки не переживут ночных похолоданий и резких перепадов температуры.

4. Режим полива

Арбуз обожает воду, особенно в начале роста. Сразу после пересадки его поливают каждый день, через пару недель — через день.

Важно: поливать нужно только тёплой водой. После появления завязей поливы сокращают, чтобы избежать гниения.

5. Прищипка — залог крупных плодов

Женские цветки появляются на главной плети — её нельзя трогать. А вот боковые плети лучше прищипывать, чтобы растение не расходовало силы зря.

Как только завязь подрастёт, удалите побег, растущий выше плода — примерно на пятом листе. Это поможет арбузу набрать вес и сладость.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

