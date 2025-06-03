Удивительный способ подкислить почву — голубика растёт как на дрожжах

2:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Голубика — настоящий кладезь витаминов, но и одна из самых капризных ягод, которую можно выращивать на даче. Без правильно подготовленной почвы куст просто перестаёт расти. Главный секрет — уровень pH: он должен быть в пределах 3,5-4,5. Добиться этого непросто, а удержать ещё сложнее — подкисление нужно повторять минимум раз в полтора года.

Фото: commons.wikimedia.org by R. A. Nonenmacher, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Голубика

Вот чем можно безопасно и эффективно подкислить землю под голубикой:

1. Щавелевая кислота

Универсальный помощник в саду. Помимо обеззараживания почвы и стимуляции роста, отлично справляется с подкислением. Раствор: 1 ч. л. на 10 л воды — и поливаем строго под корень. pH при такой концентрации составляет около 3,1.

2. Лимонная кислота

Простейший и самый доступный способ. На 3 л воды — 5 г кислоты. Этого хватит на 1 м². Делайте процедуру в середине мая, чтобы успеть к цветению.

3. Электролит

Вещество для аккумуляторов содержит серную кислоту — её можно использовать с осторожностью. Развести 15 мл на 10 л воды. Если вода в вашем районе известковая — удвойте дозу. Поливать почву лучше в траншею вокруг куста, избегая попадания на листву.

4. Уксус

Подойдёт и столовый, и яблочный. В запущенных случаях — 250 мл на 10 л воды. Для поддержания — 100 мл. Но часто использовать этот метод нельзя: уксус губит полезную микрофлору почвы.

5. Огуречный рассол

Отличный способ "быстрой помощи". Рассол нужно разбавить водой и аккуратно поливать, не задевая листья. Помимо подкисления, он помогает бороться с мошками и стимулирует рост.

6. Долговременное закисление

Чтобы не заниматься регулярным подкислением, используйте медленные методы: мульча из хвои, горчицы или овса. Осенью можно внести серу или сульфат железа — они начнут действовать через полгода и обеспечат длительный эффект.

Уточнения

Голуби́ка или голуби́ка обыкнове́нная (лат. Vaccínium uliginósum), — вид листопадных кустарников из рода Вакциниум семейства Вересковые.

