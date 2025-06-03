Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот завтрак спасает сердце и печень: забытый рецепт возвращается
Когда питомец замирает от тревоги — как животные чувствуют беду до того, как она пришла
Невидимая сеть: спутники, которые убивают Россию
Инжир на зависть соседям: выбираем сорт, который не мёрзнет
Сколько людей родилось на Земле с начала времён — число, от которого кружится голова
Погладил один раз — помнит всю жизнь: как у кошек работает память прикосновений
Самые ужасные пробы: Синицына поддержала Арбенину в скандале с Германикой
Страшный инцидент на греческом курорте: джип врезался в пекарню с британскими туристами
Прохор Шаляпин раскрыл правду о своём псевдониме: кто на самом деле его придумал

Удивительный способ подкислить почву — голубика растёт как на дрожжах

2:23
Садоводство

Голубика — настоящий кладезь витаминов, но и одна из самых капризных ягод, которую можно выращивать на даче. Без правильно подготовленной почвы куст просто перестаёт расти. Главный секрет — уровень pH: он должен быть в пределах 3,5-4,5. Добиться этого непросто, а удержать ещё сложнее — подкисление нужно повторять минимум раз в полтора года.

Голубика
Фото: commons.wikimedia.org by R. A. Nonenmacher, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Голубика

Вот чем можно безопасно и эффективно подкислить землю под голубикой:

1. Щавелевая кислота

Универсальный помощник в саду. Помимо обеззараживания почвы и стимуляции роста, отлично справляется с подкислением. Раствор: 1 ч. л. на 10 л воды — и поливаем строго под корень. pH при такой концентрации составляет около 3,1.

2. Лимонная кислота

Простейший и самый доступный способ. На 3 л воды — 5 г кислоты. Этого хватит на 1 м². Делайте процедуру в середине мая, чтобы успеть к цветению.

3. Электролит

Вещество для аккумуляторов содержит серную кислоту — её можно использовать с осторожностью. Развести 15 мл на 10 л воды. Если вода в вашем районе известковая — удвойте дозу. Поливать почву лучше в траншею вокруг куста, избегая попадания на листву.

4. Уксус

Подойдёт и столовый, и яблочный. В запущенных случаях — 250 мл на 10 л воды. Для поддержания — 100 мл. Но часто использовать этот метод нельзя: уксус губит полезную микрофлору почвы.

5. Огуречный рассол

Отличный способ "быстрой помощи". Рассол нужно разбавить водой и аккуратно поливать, не задевая листья. Помимо подкисления, он помогает бороться с мошками и стимулирует рост.

6. Долговременное закисление

Чтобы не заниматься регулярным подкислением, используйте медленные методы: мульча из хвои, горчицы или овса. Осенью можно внести серу или сульфат железа — они начнут действовать через полгода и обеспечат длительный эффект.

Уточнения

Голуби́ка или голуби́ка обыкнове́нная (лат. Vaccínium uliginósum), — вид листопадных кустарников из рода Вакциниум семейства Вересковые. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Ольга Солнце рассказала интересные подробности о прошлом Бузовой и Бородиной
Шоу-бизнес
Ольга Солнце рассказала интересные подробности о прошлом Бузовой и Бородиной Аудио 
Остановка через 6 недель: немецкие автозаводы оказались на грани из-за Китая
Экономика и бизнес
Остановка через 6 недель: немецкие автозаводы оказались на грани из-за Китая Аудио 
Огородное чудо: как простой продукт со стола спасает огурцы от желтых листьев
Садоводство, цветоводство
Огородное чудо: как простой продукт со стола спасает огурцы от желтых листьев Аудио 
Популярное
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера

На дне турецкого озера нашли крепость, способную изменить представления о древних цивилизациях. Кто построил её и почему она до сих пор стоит?

Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Ошибка, которую совершают почти все: как решить задачу 10 × 10 ÷ 10 + 10 × 10 - 10
Италия закрывает двери: жесткие ограничения на поездки для туристов
Мединский — хунте: не устраивайте дешёвый спектакль для бездетных европейских старух Дмитрий Плотников Эксперт оценил притормаживание Россией строительства трёх ТЭЦ в Казахстане Любовь Степушова Невероятный факт: даже землю можно есть. Примеры в истории тому были Сергей Лебедев
Скрывался целый век: у Земли нашли второй спутник, но он не такой, как Луна
Из салона — сразу в сервис: новые машины, которые рассыпаются на глазах
Огородное чудо: как простой продукт со стола спасает огурцы от желтых листьев
Огородное чудо: как простой продукт со стола спасает огурцы от желтых листьев
Последние материалы
Теория относительности может треснуть: что покажет детектор в космосе
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта отказалась от своего имени
Российские автолюбители массово отказываются от кроссоверов — причина удивит
Почему дальневосточная сардина вернулась в наши воды: уловы бьют рекорды
Мировые центробанки сокращают покупки золота
Намазал кетчуп — и кран заблестел: лайфхак, который звучит как шутка, но работает
Вкус, который никто не ждёт от обычных котлет: всё дело в одном трюке
Побеждаем белый налет на стаканах: как вернуть им блеск с помощью простых средств
Маска из аптеки за 37 рублей: стирает морщины лучше люксовых кремов
Улыбка Джокера 365 дней в году: Кушанашвили высмеял требования Гогунского к женщинам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.