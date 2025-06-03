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Лето только началось, а крыжовник уже работает как на фабрике — в чём секрет

2:05
Садоводство

Чтобы крыжовник давал обильный урожай и не вырождался с каждым годом, достаточно двух приёмов: правильной обрезки и подкормки по графику.

Крыжовник
Фото: commons.wikimedia.org by Василий Брагин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Крыжовник

1. Прореживание куста

Крыжовник нуждается в солнечном свете, но быстро загущается. Из-за избытка побегов завязи и ягоды остаются в тени и созревают плохо. Поэтому куст ежегодно прореживают:

  • удаляются все сломанные, переплетающиеся, тонкие и больные ветки;

  • до распускания почек все стебли укорачиваются до первой мощной боковой ветви;

  • после сбора урожая на кусте оставляют 4-5 сильных побегов, остальные срезаются под корень.

Такая схема формирует открытую крону и повышает плодоношение.

2. Система подкормок

Для получения ведра ягод с куста достаточно пяти этапов подкормки в течение сезона:

  • Ранней весной, с появлением первых листочков: на 10 л воды — 1 ст. ложка мочевины и 2 ст. ложки нитрофоски. Под каждый куст — по 2 ведра.

  • В период бутонизации: перед поливом под куст равномерно рассыпается 1-1,5 стакана золы, затем — 10 л воды с 1 ст. ложкой сульфата калия (по 3 ведра на куст).

  • С началом плодоношения: в 10 л воды растворяется 1 ст. ложка нитрофоски и 2 ст. ложки гумата калия — по 3 ведра на куст.

  • Осенью (сентябрь-октябрь): под куст сухим способом вносятся 1,5 ст. ложки суперфосфата и 4 ст. ложки сульфата калия, затем участок поливается.

  • Поздней осенью: под каждый куст насыпается полведра перепревшего навоза.

Режим полива

Крыжовник поливается дважды за сезон — в конце мая и в конце июня. Этого достаточно, чтобы поддерживать здоровье куста и не провоцировать грибковые заболевания.

Уточнения

Крыжо́вник обыкнове́нный или Крыжо́вник европе́йский (лат. Ríbes úva-críspa), — вид растений рода Смородина (Ribes) семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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