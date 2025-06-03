Лето только началось, а крыжовник уже работает как на фабрике — в чём секрет

2:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чтобы крыжовник давал обильный урожай и не вырождался с каждым годом, достаточно двух приёмов: правильной обрезки и подкормки по графику.

Фото: commons.wikimedia.org by Василий Брагин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Крыжовник

1. Прореживание куста

Крыжовник нуждается в солнечном свете, но быстро загущается. Из-за избытка побегов завязи и ягоды остаются в тени и созревают плохо. Поэтому куст ежегодно прореживают:

удаляются все сломанные, переплетающиеся, тонкие и больные ветки;

до распускания почек все стебли укорачиваются до первой мощной боковой ветви;

после сбора урожая на кусте оставляют 4-5 сильных побегов, остальные срезаются под корень.

Такая схема формирует открытую крону и повышает плодоношение.

2. Система подкормок

Для получения ведра ягод с куста достаточно пяти этапов подкормки в течение сезона:

Ранней весной , с появлением первых листочков: на 10 л воды — 1 ст. ложка мочевины и 2 ст. ложки нитрофоски. Под каждый куст — по 2 ведра.

В период бутонизации : перед поливом под куст равномерно рассыпается 1-1,5 стакана золы, затем — 10 л воды с 1 ст. ложкой сульфата калия (по 3 ведра на куст).

С началом плодоношения : в 10 л воды растворяется 1 ст. ложка нитрофоски и 2 ст. ложки гумата калия — по 3 ведра на куст.

Осенью (сентябрь-октябрь) : под куст сухим способом вносятся 1,5 ст. ложки суперфосфата и 4 ст. ложки сульфата калия, затем участок поливается.

Поздней осенью: под каждый куст насыпается полведра перепревшего навоза.

Режим полива

Крыжовник поливается дважды за сезон — в конце мая и в конце июня. Этого достаточно, чтобы поддерживать здоровье куста и не провоцировать грибковые заболевания.

Уточнения

Крыжо́вник обыкнове́нный или Крыжо́вник европе́йский (лат. Ríbes úva-críspa), — вид растений рода Смородина (Ribes) семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae).

