Толстянка отреагировала, как будто ей объявили тревогу: зацвела после одной таблетки

Толстянка, или денежное дерево, есть почти в каждом доме. Но её главное украшение — нежные белые цветы — появляются далеко не у всех. А ведь именно цветущая крассула считается настоящим магнитом для богатства.
Чтобы растение решило "зацвести", ему нужен особый стимул. Один из самых простых — ацетилсалициловая кислота, она же аспирин. Это не шутка: аспирин действительно помогает комнатным растениям активнее развиваться и даже запускать цветение.
Всё просто: одну таблетку нужно измельчить в порошок и растворить в литре воды. Полученную жидкость применяют двумя способами:
для полива под корень (предварительно стоит немного увлажнить почву);
для опрыскивания листьев.
Процедуру стоит проводить примерно трижды в месяц. Этого достаточно, чтобы растение получило сигнал к цветению.
Дело в том, что ацетилсалициловая кислота действует как слабый стресс-фактор. Растение воспринимает его как сигнал опасности и "включает" защитные механизмы. В результате укрепляется иммунитет, улучшается питание, повышается устойчивость к засухе. И что самое интересное — запускаются процессы, стимулирующие образование бутонов.
Такой способ безопасен при соблюдении дозировок и не требует никаких сложных манипуляций. А значит, вполне подойдёт даже для новичков в комнатном цветоводстве.
Толстя́нка или крассула, красула, или жирянка (лат. Crássula) — род суккулентных растений семейства Толстянковые (Crassulaceae).
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