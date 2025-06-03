Толстянка отреагировала, как будто ей объявили тревогу: зацвела после одной таблетки

1:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Толстянка, или денежное дерево, есть почти в каждом доме. Но её главное украшение — нежные белые цветы — появляются далеко не у всех. А ведь именно цветущая крассула считается настоящим магнитом для богатства.

Фото: commons.wikimedia.org by niol, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Толстянка, денежное дерево

Чтобы растение решило "зацвести", ему нужен особый стимул. Один из самых простых — ацетилсалициловая кислота, она же аспирин. Это не шутка: аспирин действительно помогает комнатным растениям активнее развиваться и даже запускать цветение.

Как использовать аспирин правильно

Всё просто: одну таблетку нужно измельчить в порошок и растворить в литре воды. Полученную жидкость применяют двумя способами:

для полива под корень (предварительно стоит немного увлажнить почву);

для опрыскивания листьев.

Процедуру стоит проводить примерно трижды в месяц. Этого достаточно, чтобы растение получило сигнал к цветению.

Почему работает именно аспирин

Дело в том, что ацетилсалициловая кислота действует как слабый стресс-фактор. Растение воспринимает его как сигнал опасности и "включает" защитные механизмы. В результате укрепляется иммунитет, улучшается питание, повышается устойчивость к засухе. И что самое интересное — запускаются процессы, стимулирующие образование бутонов.

Такой способ безопасен при соблюдении дозировок и не требует никаких сложных манипуляций. А значит, вполне подойдёт даже для новичков в комнатном цветоводстве.

Уточнения

Толстя́нка или крассула, красула, или жирянка (лат. Crássula) — род суккулентных растений семейства Толстянковые (Crassulaceae).



