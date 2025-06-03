Цветёт с весны до осени без выходных: всё, что понадобилось, — капля йода

1:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Пышное цветение пеларгонии — не результат случайности. Чтобы герань покрылась яркими шапками цветов и радовала до самой осени, достаточно соблюдать всего два правила.

Фото: Own work by Rameshng, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Герань

Первое — обеспечить растению максимальное количество света. Горшок размещается на самом солнечном подоконнике, желательно южной стороны. Никакие другие растения не должны затенять пеларгонию — любая тень замедляет рост и мешает формированию бутонов. На северных и западных окнах добиться цветения практически невозможно. Недостаток света — главная причина, по которой герань отказывается цвести.

Второе правило касается подкормки. Раз в месяц в тёплую воду добавляется столовая ложка перекиси водорода и капля йода. Раствор вносится по влажной почве. Такая смесь не только стимулирует образование бутонов, но и улучшает цвет лепестков. Перекись насыщает субстрат кислородом и укрепляет корневую систему, а йод активизирует обменные процессы и способствует насыщенному цветению.

Регулярное соблюдение этих двух условий помогает добиться обильного и продолжительного цветения пеларгонии — даже в условиях городской квартиры.

Уточнения

Гера́нь или жураве́льник (лат. Geranium) — род семейства Гераниевые.

