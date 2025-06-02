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Колорадский жук в панике: как растения-репелленты спасают урожай овощей

3:37
Садоводство » Советы

Колорадский жук — один из самых известных и ненавистных вредителей, который угрожает урожаю картофеля и многих других овощных культур. Борьба с ним требует системного подхода, и одним из эффективных методов является использование растений-репеллентов, которые могут отпугнуть этих жуков. 

Колорадский жук
Фото: commons.wikimedia.org by Heinonlein, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Колорадский жук

Почему колорадский жук опасен?

Колорадский жук — это насекомое, которое живёт в основном на картофеле, но также питается другими Solanaceae, такими как баклажаны и помидоры. Взрослые жуки и их личинки наносят значительный вред, поедая листья, что снижает урожайность и качество плодов. Поэтому борьба с этим вредителем является одной из главных задач огородников.

Как растения помогут отпугнуть колорадского жука?

Растения-репелленты выделяют эфирные масла и вещества, которые могут отпугнуть насекомых. Помимо этого, некоторые растения привлекают полезных насекомых, которые могут помогать в борьбе с вредителями. Важно правильно выбирать культуры, которые будут высаживаться в междурядьях.

Рекомендации по высадке

Вот несколько растений, которые могут помочь защитить ваши овощные культуры от колорадского жука:

  • Басиль
    Обладает: уникальным ароматом, который отпугивает колорадских жуков.  

  Как использовать: высаживайте базилик в междурядьях с картофелем или томатами.

  • Чеснок  
     Обладает: сильным запахом, который также отпугивает многих вредителей.  
      Как использовать: сажайте зубчики чеснока в междурядьях, между картофельными растениями или другими овощами.
  • Мелисса (лимонная трава)  
      Обладает: приятным лимонным ароматом, который также может отпугнуть колорадских жуков.  
      Как использовать: размещайте мелиссу на краях грядок или в междурядьях.
  • Череда (бальзамическая трава)
    Обладает: временами обладает специфическим запахом, который не нравится колорадскому жуку.  
      Как использовать: размещайте череду рядом с культ всяческой растительности.
  • Петрушка  
      Обладает: на её запах часто реагируют негативно многие вредители.  
      Как использовать: выращивайте петрушку в междурядьях с картошкой.
  • Невенник (календула)  
      Обладает: способен привлекать полезных насекомых и отпугивать некоторых вредителей.  
      Как использовать: сажайте календулу вокруг своих овощных посадок для защиты от колорадского жука.

Полезные советы

  • Смешанные посадки: создавайте смешанные посадки, чередуя основные культуры с растениями-репеллентами. Это даст дополнительные преимущества в борьбе с колорадским жуком.
  • Контроль за состоянием растений: регулярно осматривайте ваши посадки на предмет колорадского жука. Если вы заметили вредителя, удалите его вручную или используйте безопасные биологические методы борьбы, такие как настой на основе чеснока.
  • Используйте мульчу: мульча предотвращает развитие сорняков и способствует удержанию влаги, что делает ваши посадки более здоровыми и стойкими к вредителям.

Постоянная борьба с колорадским жуком может быть вынужденной реальностью для многих садоводов, но использование растительных репеллентов в междурядьях — это простой и эффективный способ защиты ваших овощей. Высаживая растения, отпугивающие вредителей, вы не только защитите свои посевы, но и создадите более гармоничную экосистему в своём огороде. 

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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