Сад в тени: 5 плодовых деревьев, которые будут радовать урожаем без солнца

3:26 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Не все плодовые деревья требуют полного солнечного света для успешного роста. Наоборот, некоторые виды прекрасно себя чувствуют даже в условиях полутени. Это может стать настоящим открытием для тех, кто хочет оптимально использовать каждый уголок участка и получить богатый урожай, несмотря на недостаток солнца.

Фото: commons.wikimedia.org by Fir0002, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Абрикос

Какие деревья подойдут для тени

Груша. Груша — это дерево, которое на самом деле может расти в полутени. Конечно, чтобы получить хороший урожай, стоит выбирать сорта, устойчивые к таким условиям. Груша нуждается в защите от прямых солнечных лучей, особенно в жаркое лето, так что частичная тень на её участке будет как раз кстати. Слива. Слива также хорошо себя чувствует в местах с частичным затенением. Хотя сливы предпочитают солнечные места, они могут расти и в тени, если почва хорошо дренирована. Важно выбирать сорта, которые могут адаптироваться к различным условиям освещенности. Вишня. Вишня — еще один неожиданный кандидат для затенённых участков. Несмотря на то, что она предпочитает солнечные участки, в некоторых случаях можно найти сорта, которые не боятся полутени. Вишни будут расти медленнее, но при этом обеспечат достойный урожай. Черешня. Черешня менее требовательна к солнечному свету, чем её более "солнечные" сородичи. В тени черешня не будет плодоносить так быстро, как на солнечном участке, но, тем не менее, сможет давать ягоды, особенно если рядом есть пространство для достаточного проветривания. Яблоня. Для яблонь существует немало сортов, которые прекрасно чувствуют себя в тени. Особенно это касается позднеспелых яблонь, которые могут не только терпеть тень, но и даже извлекать пользу из неё. В таких условиях яблоня будет более устойчива к жаре и засухе.

Почему стоит сажать плодовые деревья в тени

Уменьшение риска перегрева. В жаркие летние месяцы тень может защитить растения от перегрева, что особенно важно для деревьев с чувствительной корневой системой.

Защита от ветра. В некоторых местах тень помогает уменьшить воздействие сильных ветров, что защищает молодые деревья.

Лучшее плодоношение. Местами с частичной тенью плоды часто не подвергаются такому сильному стрессу, как на прямом солнце, что способствует лучшему плодоношению.

Как выбрать место для посадки

Чтобы плодовые деревья хорошо росли в тени, важно учитывать не только освещенность, но и влажность почвы. Под деревьями, растущими в тени, почва должна быть достаточно влажной, но без застоя воды. Также стоит позаботиться о том, чтобы растения получали минимальное количество солнечных лучей в течение дня.

Посадка плодовых деревьев в тени — это отличный способ разнообразить ваш сад и использовать каждый уголок участка. Важно выбирать сорта, которые могут адаптироваться к таким условиям, и учитывать потребности растений в световых и температурных режимах. Понимание этих факторов поможет вам добиться отличного урожая, даже если ваш участок не полностью освещён солнцем.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

