Поганки на грядке — не всегда зло: иногда это лучший подарок для дачника

Увидели на участке поганки — и сразу охватила тревога? Это обычная реакция дачника, но не всегда оправданная. Эти "непрошеные гости" могут быть не врагами, а неожиданными союзниками. Главное — понять, в каком случае стоит бить тревогу, а когда просто оставить всё как есть.
На самом деле, грибы часто появляются в здоровой почве, богатой органикой. Особенно любят они места, где есть:
старые пни или гниющая древесина;
перегной и мульча;
влажная и рыхлая земля.
И да — их появление может говорить о высокой биологической активности. То есть в вашей земле полно полезных процессов, которые стимулируют рост культур.
Хотя название у них пугающее, поганки не вредят растениям. Напротив, они:
помогают удерживать влагу;
улучшают структуру почвы;
защищают от болезней, действуя как природный антисептик;
снижают стресс у культур при перепадах температуры и засухах.
Есть ситуации, когда лучше всё же избавиться от поганок:
если рядом играют дети или гуляют домашние животные — велик риск отравления;
если грибы портят вид клумбы или газона.
В этом случае достаточно просто аккуратно удалить шляпки и прорыхлить почву — без химии.
Пога́нки (лат. Podiceps) — род водоплавающих птиц из семейства поганковых.
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