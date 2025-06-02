Поганки на грядке — не всегда зло: иногда это лучший подарок для дачника

1:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Увидели на участке поганки — и сразу охватила тревога? Это обычная реакция дачника, но не всегда оправданная. Эти "непрошеные гости" могут быть не врагами, а неожиданными союзниками. Главное — понять, в каком случае стоит бить тревогу, а когда просто оставить всё как есть.

Фото: flickr.com by Bernard Spragg, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мухоморы

Что значит, если на участке появились поганки

На самом деле, грибы часто появляются в здоровой почве, богатой органикой. Особенно любят они места, где есть:

старые пни или гниющая древесина;

перегной и мульча;

влажная и рыхлая земля.

И да — их появление может говорить о высокой биологической активности. То есть в вашей земле полно полезных процессов, которые стимулируют рост культур.

Вред или польза

Хотя название у них пугающее, поганки не вредят растениям. Напротив, они:

помогают удерживать влагу;

улучшают структуру почвы;

защищают от болезней, действуя как природный антисептик;

снижают стресс у культур при перепадах температуры и засухах.

Когда грибы — это уже проблема

Есть ситуации, когда лучше всё же избавиться от поганок:

если рядом играют дети или гуляют домашние животные — велик риск отравления;

если грибы портят вид клумбы или газона.

В этом случае достаточно просто аккуратно удалить шляпки и прорыхлить почву — без химии.

Уточнения

Пога́нки (лат. Podiceps) — род водоплавающих птиц из семейства поганковых.



