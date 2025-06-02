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Вкус портится, корни мелкие: с кем у моркови конфликт на грядке

1:55
Садоводство

Морковь кажется простым и неприхотливым овощем, но урожай может испортиться из-за… неправильных соседей. Даже при хорошем уходе — рыхлой почве, регулярном поливе и подкормках — корнеплоды становятся мелкими, горчат или болеют. Всё потому, что рядом растут "не те".

Морковь
Фото: flickr.com by Kai Schreiber, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Морковь

Кто дружит с морковью

  • Лук и чеснок — идеальные соседи. Совместная посадка защищает культуры от вредителей, а чеснок ещё и улучшает вкус моркови. Лучше сажать их раньше, чтобы они помогли пережить заморозки.

  • Бобовые (горох, фасоль) - не только рыхлят почву, но и насыщают её азотом. Особенно полезен горох, но с фасолью морковь тоже ладит. Правда, при таком соседстве лучше исключить лук и чеснок.

  • Листовой салат и шпинат — быстро созревают, освобождая место моркови. А их широкие листья сохраняют влагу в почве.

  • Также морковь не возражает против томатов, капусты, редиса, клубники, а ещё бархатцев, календулы, шалфея, майорана и розмарина — они помогают отпугивать вредителей.

Кто мешает моркови расти

  • Укроп — запах этой зелени морковь "не переваривает".

  • Свёкла и хрен — отбирают питательные вещества.

  • Сельдерей — привлекает опасных насекомых.

  • Анис и петрушка — нарушают комфорт моркови из-за пряного аромата.

Отдельная история — яблони. Посаженные рядом, они портят вкус моркови, делая её горькой. Причём и яблоки от такого соседства становятся хуже.

Чтобы вырастить вкусную, сочную и крупную морковь, важно не только поливать и рыхлить, но и продумать, кто будет расти рядом. В саду, как и в жизни, окружение имеет значение.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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Вкус портится, корни мелкие: с кем у моркови конфликт на грядке
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