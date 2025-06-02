Никто не верит, что такие помидоры вырастили без химии — но вот 5 шагов, которые всё решают

1:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хочется получить урожай крепких, вкусных томатов, не борясь с гнилью, болезнями и полчищами вредителей? Это вполне реально. Главное — с самого начала всё сделать правильно. Вот пять шагов, которые избавят от лишних проблем и позволят просто наслаждаться результатом.

Фото: commons.wikimedia.org by Spedona, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Томаты "Бычье сердце"

1. Обеззараживаем семена и грунт

Здоровые томаты начинаются с правильной подготовки. Семена нужно замочить в фунгициде, чтобы защитить рассаду от грибков с первых дней. А почву перед посадкой пролейте крутым кипятком — это уничтожит патогены и вредителей. Не забудьте закалить рассаду, чтобы при пересадке в открытый грунт она не испытала стресс.

2. Заправляем лунки полезными добавками

Чтобы томаты росли на радость, дайте им всё с самого начала. В каждую лунку кладите по горсти:

древесной золы (калий + защита от гнили);

перегноя (питание);

луковой шелухи (антисептик и отпугиватель вредителей).

Такой коктейль работает как идеальный старт для корней.

3. Соседи — бархатцы

Посадите рядом с томатами бархатцы — их ароматные масла отпугивают насекомых. При этом они не мешают росту самих томатов, а наоборот, улучшают микроклимат в грядке.

4. Удаляем лишние листья

Когда завяжется первая плодовая кисть, аккуратно уберите нижний ярус листьев. Это улучшит вентиляцию и поможет избежать грибковых заболеваний. Особенно в сырую погоду.

5. Не сажайте томаты на одно место каждый год

Соблюдайте севооборот — это одно из главных правил для профилактики болезней. Идеально, если помидоры будут возвращаться на то же место не чаще, чем раз в 3-4 года.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

