Никто не верит, что такие помидоры вырастили без химии — но вот 5 шагов, которые всё решают

Хочется получить урожай крепких, вкусных томатов, не борясь с гнилью, болезнями и полчищами вредителей? Это вполне реально. Главное — с самого начала всё сделать правильно. Вот пять шагов, которые избавят от лишних проблем и позволят просто наслаждаться результатом.
Здоровые томаты начинаются с правильной подготовки. Семена нужно замочить в фунгициде, чтобы защитить рассаду от грибков с первых дней. А почву перед посадкой пролейте крутым кипятком — это уничтожит патогены и вредителей. Не забудьте закалить рассаду, чтобы при пересадке в открытый грунт она не испытала стресс.
Чтобы томаты росли на радость, дайте им всё с самого начала. В каждую лунку кладите по горсти:
древесной золы (калий + защита от гнили);
перегноя (питание);
луковой шелухи (антисептик и отпугиватель вредителей).
Такой коктейль работает как идеальный старт для корней.
Посадите рядом с томатами бархатцы — их ароматные масла отпугивают насекомых. При этом они не мешают росту самих томатов, а наоборот, улучшают микроклимат в грядке.
Когда завяжется первая плодовая кисть, аккуратно уберите нижний ярус листьев. Это улучшит вентиляцию и поможет избежать грибковых заболеваний. Особенно в сырую погоду.
Соблюдайте севооборот — это одно из главных правил для профилактики болезней. Идеально, если помидоры будут возвращаться на то же место не чаще, чем раз в 3-4 года.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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