Секрет безотказного удаления пней с участка

Пни на даче — это не просто досадная деталь ландшафта. Они мешают копать, сеять и могут стать убежищем для вредителей. Но выкорчевывать их вручную — то ещё испытание, особенно если диаметр больше 40 см. К счастью, есть способ убрать даже большие пни быстро и почти без усилий. Всё, что понадобится — есть у любого дачника.
дрель с толстым сверлом
керосин или солярка
кусок ткани
старая металлическая бочка без дна и крышки
Сначала просверлите пень сверху и сбоку — сделайте как можно больше отверстий. Это улучшит доступ воздуха и ускорит процесс прогорания.
Залейте внутрь керосин — примерно 300 мл. Он впитается в древесину, подготавливая её к сгоранию.
Подожгите ткань и вставьте в самое большое отверстие. Иногда пень с первого раза не воспламеняется — дайте время и добавьте огня.
Если огонь не разгорается, сделайте ещё отверстий сбоку, чтобы впустить больше кислорода.
Накройте пень старой металлической бочкой. Это направит пламя вверх и не даст огню распространиться по саду. Получается своеобразная "садовая печка".
Пень (греч. πίναξ — «балка», др.-инд. — pinakam «дубина, палка») — небольшая часть ствола дерева, срубленного или сломанного.
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