Секрет безотказного удаления пней с участка

1:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Пни на даче — это не просто досадная деталь ландшафта. Они мешают копать, сеять и могут стать убежищем для вредителей. Но выкорчевывать их вручную — то ещё испытание, особенно если диаметр больше 40 см. К счастью, есть способ убрать даже большие пни быстро и почти без усилий. Всё, что понадобится — есть у любого дачника.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Пень

Что нужно подготовить

дрель с толстым сверлом

керосин или солярка

кусок ткани

старая металлическая бочка без дна и крышки

Как сжечь пень с умом

Сначала просверлите пень сверху и сбоку — сделайте как можно больше отверстий. Это улучшит доступ воздуха и ускорит процесс прогорания. Залейте внутрь керосин — примерно 300 мл. Он впитается в древесину, подготавливая её к сгоранию. Подожгите ткань и вставьте в самое большое отверстие. Иногда пень с первого раза не воспламеняется — дайте время и добавьте огня. Если огонь не разгорается, сделайте ещё отверстий сбоку, чтобы впустить больше кислорода. Накройте пень старой металлической бочкой. Это направит пламя вверх и не даст огню распространиться по саду. Получается своеобразная "садовая печка".

Уточнения

Пень (греч. πίναξ — «балка», др.-инд. — pinakam «дубина, палка») — небольшая часть ствола дерева, срубленного или сломанного.



