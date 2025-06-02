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Секрет безотказного удаления пней с участка

1:20
Садоводство

Пни на даче — это не просто досадная деталь ландшафта. Они мешают копать, сеять и могут стать убежищем для вредителей. Но выкорчевывать их вручную — то ещё испытание, особенно если диаметр больше 40 см. К счастью, есть способ убрать даже большие пни быстро и почти без усилий. Всё, что понадобится — есть у любого дачника.

Пень
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пень

Что нужно подготовить

  • дрель с толстым сверлом

  • керосин или солярка

  • кусок ткани

  • старая металлическая бочка без дна и крышки

Как сжечь пень с умом

  1. Сначала просверлите пень сверху и сбоку — сделайте как можно больше отверстий. Это улучшит доступ воздуха и ускорит процесс прогорания.

  2. Залейте внутрь керосин — примерно 300 мл. Он впитается в древесину, подготавливая её к сгоранию.

  3. Подожгите ткань и вставьте в самое большое отверстие. Иногда пень с первого раза не воспламеняется — дайте время и добавьте огня.

  4. Если огонь не разгорается, сделайте ещё отверстий сбоку, чтобы впустить больше кислорода.

  5. Накройте пень старой металлической бочкой. Это направит пламя вверх и не даст огню распространиться по саду. Получается своеобразная "садовая печка".

Уточнения

Пень (греч. πίναξ — «балка», др.-инд. — pinakam «дубина, палка») — небольшая часть ствола дерева, срубленного или сломанного.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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