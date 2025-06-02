Как обмануть вредителей: горох вырастет, а они уйдут с пустыми лапами

1:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Горох — любимец на грядке. Его обожают дети, взрослые… и, к сожалению, вредители. Но есть одна простая хитрость, которая поможет получить крепкие всходы и сохранить урожай только для себя. Всё дело в правильной подготовке семян — и в защите от болезней ещё до посадки.

Фото: commons.wikimedia.org by Dinkum, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Горох

Тёплая ванна для семян

Прежде чем отправить горошины в землю, их стоит хорошо "разбудить". Для этого:

Замочите семена при температуре около 40°C на 3-5 часов. Это ускорит рост и сделает растения крепче.

Затем оставьте горох под солнечными лучами на 2-3 дня, занося на ночь в дом — такая "закалка" пойдёт только на пользу.

Проверка на всхожесть

Чтобы не тратить силы на пустые семена, проведите простой тест:

Растворите столовую ложку крупной соли в литре воды.

Погрузите туда горох.

Те, что всплыли, — выбрасываем. Осевшие — пригодны для посадки. Промойте и подсушите.

Правильная посадка — залог урожая

Высаживать горох лучше в хорошо разрыхлённую бороздку:

Глубина — 5-6 см.

Расстояние между семенами — примерно 10 см.

После посадки засыпьте землёй и слегка утрамбуйте.

Натуральная защита без химии

Чтобы не делить урожай с вредителями, используйте народные средства:

Настой чистотела — отличная профилактика от вредных насекомых.

Настой из осота — спасёт от мучнистой росы и других грибков.

Уточнения

Горо́х (лат. Písum) — во многих устаревших системах классификации растений род однолетних и многолетних травянистых растений семейства бобовые (Fabaceae). По современной классификации полностью включен в род Чина (Lathyrus).



