Как обмануть вредителей: горох вырастет, а они уйдут с пустыми лапами

Горох — любимец на грядке. Его обожают дети, взрослые… и, к сожалению, вредители. Но есть одна простая хитрость, которая поможет получить крепкие всходы и сохранить урожай только для себя. Всё дело в правильной подготовке семян — и в защите от болезней ещё до посадки.
Прежде чем отправить горошины в землю, их стоит хорошо "разбудить". Для этого:
Замочите семена при температуре около 40°C на 3-5 часов. Это ускорит рост и сделает растения крепче.
Затем оставьте горох под солнечными лучами на 2-3 дня, занося на ночь в дом — такая "закалка" пойдёт только на пользу.
Чтобы не тратить силы на пустые семена, проведите простой тест:
Растворите столовую ложку крупной соли в литре воды.
Погрузите туда горох.
Те, что всплыли, — выбрасываем. Осевшие — пригодны для посадки. Промойте и подсушите.
Высаживать горох лучше в хорошо разрыхлённую бороздку:
Глубина — 5-6 см.
Расстояние между семенами — примерно 10 см.
После посадки засыпьте землёй и слегка утрамбуйте.
Чтобы не делить урожай с вредителями, используйте народные средства:
Настой чистотела — отличная профилактика от вредных насекомых.
Настой из осота — спасёт от мучнистой росы и других грибков.
Горо́х (лат. Písum) — во многих устаревших системах классификации растений род однолетних и многолетних травянистых растений семейства бобовые (Fabaceae). По современной классификации полностью включен в род Чина (Lathyrus).
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