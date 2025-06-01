Груша не даёт плодов? Возможно, рядом растёт её главный конкурент

1:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Иногда сад выглядит идеально: листья зелёные, ветки крепкие, вредителей нет. Но вот беда — плодов либо нет, либо совсем мало. Причина может крыться не в болезнях или погоде, а в неправильных "соседях" по участку. Да-да, деревья, как и люди, не со всеми ладят.

Фото: Designed by Freepik by bearfotos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Цветущий сад

Конфликты под землёй

Разные растения по-разному потребляют влагу и микроэлементы. Если посадить несовместимые виды рядом, начинается конкуренция за ресурсы. Особенно опасно, если корни находятся на одной глубине — это создаёт "пищевой конфликт", из-за которого страдает урожай.

Вишня: не любит цветы и кустарники

Вишня обожает общество черешни, сливы и винограда. А вот с яблоней, грушей, облепихой, крыжовником и смородиной ужиться не может. Не стоит высаживать рядом даже декоративные цветы или овощные культуры — вишня будет в стрессе, и плодов станет меньше.

Груша: яблоня — не подруга

Многие уверены, что груша и яблоня — идеальные соседи. Но это заблуждение. Яблоня активно вытягивает питательные вещества из почвы, оставляя грушу голодной. Чтобы обе чувствовали себя хорошо, держите между ними расстояние минимум в несколько метров. А вот рябина, виноград и черная смородина — хорошие компаньоны для груши.

Яблоня: избегайте ландышей и подсолнечника

Яблоня, в отличие от груши, легко ладит с ягодниками вроде малины. Но есть и её "враги" — ландыши и подсолнечники. Эти растения выделяют в почву вещества, мешающие яблоне усваивать витамины. Не подойдут и соседи вроде черёмухи, калины, персика, вишни, крыжовника и смородины.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.



