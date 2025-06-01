Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Квадратный метр за цену спорткара: где жильё стоит дороже, чем золотой слиток
Капля цвета, горсть блеска и седина заиграла — рецепт видимого омоложения
Советские праздничные блюда: от заливного до оливье
Хелен Миррен и табу Голливуда: какой отказ в 20 лет определил судьбу звезды Екатерины Великой
Шок для любителей круизов: на лайнерах есть одно популярное место, и оно грязнее общественных туалетов
Размножается, как будто в сериале про клонирование: гортензия после черенка
Любовь Успенская шокировала признанием: прабабушка обзывала её грубым словом и грозила утопить
Три простых шага к замедлению старения: откройте для себя мощный метод
Пушистая преступница: в Таиланде кошка напала на полицию и попала под арест

Груша не даёт плодов? Возможно, рядом растёт её главный конкурент

1:52
Садоводство

Иногда сад выглядит идеально: листья зелёные, ветки крепкие, вредителей нет. Но вот беда — плодов либо нет, либо совсем мало. Причина может крыться не в болезнях или погоде, а в неправильных "соседях" по участку. Да-да, деревья, как и люди, не со всеми ладят.

Цветущий сад
Фото: Designed by Freepik by bearfotos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Цветущий сад

Конфликты под землёй

Разные растения по-разному потребляют влагу и микроэлементы. Если посадить несовместимые виды рядом, начинается конкуренция за ресурсы. Особенно опасно, если корни находятся на одной глубине — это создаёт "пищевой конфликт", из-за которого страдает урожай.

Вишня: не любит цветы и кустарники

Вишня обожает общество черешни, сливы и винограда. А вот с яблоней, грушей, облепихой, крыжовником и смородиной ужиться не может. Не стоит высаживать рядом даже декоративные цветы или овощные культуры — вишня будет в стрессе, и плодов станет меньше.

Груша: яблоня — не подруга

Многие уверены, что груша и яблоня — идеальные соседи. Но это заблуждение. Яблоня активно вытягивает питательные вещества из почвы, оставляя грушу голодной. Чтобы обе чувствовали себя хорошо, держите между ними расстояние минимум в несколько метров. А вот рябина, виноград и черная смородина — хорошие компаньоны для груши.

Яблоня: избегайте ландышей и подсолнечника

Яблоня, в отличие от груши, легко ладит с ягодниками вроде малины. Но есть и её "враги" — ландыши и подсолнечники. Эти растения выделяют в почву вещества, мешающие яблоне усваивать витамины. Не подойдут и соседи вроде черёмухи, калины, персика, вишни, крыжовника и смородины.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Покупатели в ярости, дилеры в убытке: россияне массово возвращают китайские автомобили
Авто
Покупатели в ярости, дилеры в убытке: россияне массово возвращают китайские автомобили Аудио 
Пищевая сода творит чудеса: вот почему её нужно держать не только на кухне
Недвижимость
Пищевая сода творит чудеса: вот почему её нужно держать не только на кухне Аудио 
Нержавейка могла избавить мир от ржавых машин, но почему её не пускают на конвейер
Авто
Нержавейка могла избавить мир от ржавых машин, но почему её не пускают на конвейер Аудио 
Популярное
На обратной стороне Луны заметили башню высотой 6 км — и вряд ли природного происхождения

На Луне замечена странная структура, напоминающая гигантскую башню. Учёные не могут объяснить её происхождение. Что это: скала, артефакт или нечто большее?

На обратной стороне Луны заметили башню высотой 6 км — и вряд ли природного происхождения
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений
Анна Ковальчук высказалась о браке сестры Катерины с Гариком Харламовым
Зеленский ставит кровавые условия: какую цену готова заплатить Россия за мир? Дмитрий Плотников Накануне переговоров в Стамбуле Россия пропустила удар международных террористов Любовь Степушова
Щуп вытащил — мотор загубил: как привычная проверка масла превращается в ловушку
Нержавейка могла избавить мир от ржавых машин, но почему её не пускают на конвейер
Эти авто не рвутся в спорт, зато берегут спину и нервы: выбор для пенсионеров
Эти авто не рвутся в спорт, зато берегут спину и нервы: выбор для пенсионеров
Последние материалы
Обзор Премьер-лиги 2024-25: названы лучшие футболисты этого сезона
Dacia и Tesla провалили тесты: немецкий рейтинг самых ненадежных автомобилей
Необычный эксперимент: что стало с BMW X6M после 2 лет в могиле
Советский ресторан как место торжества: свадьбы, юбилеи и корпоративы
Дом блестит только снаружи: вот 6 мест, где летом копится невидимая грязь
Тело в шоке, разум в восторге: массаж, который всё меняет
Зола и шелуха: волшебная пара для богатого урожая огурцов
Создатель сериала Одни из нас завершает карьеру адаптаций видеоигр: он назвал проект лебединым
Сколько кошачьих пород признали в мире — и что из этого исключили
Странный способ от дачников: разрезал картофель — получил гигантский урожай
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.