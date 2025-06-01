Зола и шелуха: волшебная пара для богатого урожая огурцов

Хороший урожай огурцов не появится сам по себе — этой культуре важно уделять внимание. Особенно — подкармливать. И вовсе не обязательно бежать за дорогими удобрениями. На помощь придут два проверенных средства, которые найдутся у любого дачника: зола и луковая шелуха.
Огородники давно оценили золу как универсальное средство: она питает, защищает и работает на всех этапах роста растений.
Можно применять по-разному:
Смешать стакан золы с литром воды и использовать как подкормку;
При посадке — засыпать небольшое количество золы прямо в лунку и добавить воды;
В период вегетации — слегка припудрить землю (достаточно 1-2 столовых ложек) и просто полить.
Зола не только насыщает почву калием и фосфором, но и отпугивает вредителей.
Этот дачный "отход" — настоящая находка. Шелуха богата микроэлементами, укрепляет иммунитет растений и помогает бороться с болезнями.
Как приготовить полезный отвар:
Горсть луковой шелухи залейте водой и доведите до кипения;
Проварите 8 минут;
Добавьте 4 литра воды, остудите и процедите.
Готовый настой можно использовать для опрыскивания или полива — он помогает огурцам расти крепкими и здоровыми.
Золу и луковый отвар можно чередовать. Такой тандем обеспечивает питание, защиту от болезней и устойчивость к капризам погоды.
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
На Луне замечена странная структура, напоминающая гигантскую башню. Учёные не могут объяснить её происхождение. Что это: скала, артефакт или нечто большее?