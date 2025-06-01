Зола и шелуха: волшебная пара для богатого урожая огурцов

Хороший урожай огурцов не появится сам по себе — этой культуре важно уделять внимание. Особенно — подкармливать. И вовсе не обязательно бежать за дорогими удобрениями. На помощь придут два проверенных средства, которые найдутся у любого дачника: зола и луковая шелуха.

Фото: commons.wikimedia.org. by Magnus Manske, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Огурцы

Зола — натуральное золото для огурцов

Огородники давно оценили золу как универсальное средство: она питает, защищает и работает на всех этапах роста растений.

Можно применять по-разному:

Смешать стакан золы с литром воды и использовать как подкормку;

При посадке — засыпать небольшое количество золы прямо в лунку и добавить воды;

В период вегетации — слегка припудрить землю (достаточно 1-2 столовых ложек) и просто полить.

Зола не только насыщает почву калием и фосфором, но и отпугивает вредителей.

Луковая шелуха — подкормка и защита

Этот дачный "отход" — настоящая находка. Шелуха богата микроэлементами, укрепляет иммунитет растений и помогает бороться с болезнями.

Как приготовить полезный отвар:

Горсть луковой шелухи залейте водой и доведите до кипения; Проварите 8 минут; Добавьте 4 литра воды, остудите и процедите.

Готовый настой можно использовать для опрыскивания или полива — он помогает огурцам расти крепкими и здоровыми.

Идеальный результат — в сочетании

Золу и луковый отвар можно чередовать. Такой тандем обеспечивает питание, защиту от болезней и устойчивость к капризам погоды.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

